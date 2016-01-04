中国股市首度触发熔断机制 沪综指创逾四个月最大单日跌幅

中国股市沪综指周一大幅收挫近7%，创逾四个月最大单日跌幅。沪深300指数首度触发熔断机制，两市并自13：34分暂停交易至收市。分析师指出，人民币汇率贬值及大批限售股即将解禁的担忧，令市场信心极为疲弱，投资者集中减仓并触发恐慌性抛盘，沪深两市再现千股跌停。分析人士认为，目前股市不存在股灾再次发生的问题和风险，调整属于正常健康、理性的范围，股市也将在调整中完成风格的切换。路透