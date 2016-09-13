中国新三板做市商将扩围至私募机构 注册资本不低于1亿--报载

路透上海9月13日 - 随着新三板挂牌公司数量突破9,000家，做市商扩围的进程也在提速。中国证券报周二报导，全国股转公司已对私募机构参与做市试点进行部署，条件包括实缴注册资本不低于1亿元人民币、近三年年均资产管理规模不低于20亿元等“门槛”。

报导引述全国股转公司相关人士表示，私募机构参与做市是新三板市场一项新的尝试。试点初期，将遴选规模较大、运行时间较长、风控水平较高、财务状况稳健的私募机构参与试点。

参加部署会议的人士称，私募机构申请在新三板做市，条件还包括持续经营三年以上；申请机构及人员最近三年内未受过证监会行政处罚；设有专门的做市业务部门和人员；已成为基金业协会普通会员等。此外，开展试点前，还应通过全国股转系统组织的做市业务试点专业评审。

今年5月，证监会明确将开展私募机构参与新三板做市业务试点，并由全国股转公司具体办理相关备案管理工作。权威人士指出，近日《私募机构全国股转系统做市业务试点专业评审方案》已经获证监会批准，试点前工作准备基本完成。

全国中小企业股份转让系统2014年6月发布的做市高做市业务管理规定(试行)规定，新三板做市商是经批准后，在新三板发布买卖双向报价，并在其报价数量范围内按其报价履行与投资者成交义务的证券公司或其他机构。从实际情况看，现有做市商基本都是证券公司。(完)