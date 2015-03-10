中国股市调整空间有限 转债建议持有中盘题材品种--中金

中国应锐意推进税制改革 重塑全球竞争力--交行金融研究中心
路透北京4月28日 - 针对美国的大规模减税计划，中国交通银行金融研究中心最新发布报告，建议要锐意推进税制改革，重塑中国全球竞争力。
路透上海3月10日 - 中国大型投行--中金公司最新可转债策略周报称，短期股市扰动因素有所增多，周期股仍受制于经济下行压力和新增资金流入放缓，而题材股缺少消息面强化契机且面临业绩期考验，短期市场机会把握难度恐有所加大，但货币政策放松预期且尾部风险担忧不大，股市调整空间尚有限。建议投资者仍持有部分中盘题材品种，静观其变。
报告并指出，前两周都提及春节小波段行情将在两会召开后结束，触发因素包括IPO再现、业绩期、经济低迷期等，一季度区间震荡格局难改。不过，IPO到来时点较预期更早，在两会前就“意外”到来，令行情更早出现波折。从上述两会及股市判断来看，暂仍不改变“终点难惊喜，过程不放弃”的中期看法。
**市场回顾**
在降息影响下，股市在上周一迎来上涨，但不出意料市场并不兴奋。随后，新一批IPO提前到来，两会召开也使一些板块面临获利兑现的压力，股指接连调整，当周累计下跌2.1%。而创业板则在连创新高后冲高回落，当周仍上涨1.2%，周成交量居高位。
板块上，受益雾霾讨论的板块成为亮点，环保、新能源等题材股表现活跃。纯债市场也在资金面紧张（IPO打新扰动）、经济增长预期反复、政策落地等影响下收益率有所上行。
转债正股分化，整体走势与股指相近，金融、地产类转债表现低迷，随着一些转债溢价率受到挤压，估值也稍有收缩，转债指数当周下跌2.4%。个券方面，南山、长青表现强劲，而民生和地产转债跌幅明显。
股市判断：中期来看，我们坚持“快钱”到“慢钱”推动的判断，一季度区间震荡的真正突破仍需要货币政策累计和溢出效应，主题性机会主导的特征不改。
短期看法也基本维持，我们近期都提到，新一轮IPO是引发市场震荡调整的最主要因素，可惜3月份IPO到来时间比预计的还要略早。后面市场还要经历业绩期（高估值的alpha品种）和经济最低迷时期（beta品种）考验，震荡难免，一季度区间（3,000-3,400点）震荡格局难改。
值得提及的是，本次24家IPO，拟募集资金规模超过200亿元，3月10日开始发行，本周最为集中。板块方面看法不变，继续关注主题性板块、政策敏感性资产、业绩靓丽的白马成长板块，但在业绩期来临、诸多题材有所透支情况下，主题性机会的把握难度也稍有增加，政策性敏感资产从降息表现看股价当中已经有所透支。
**两会传递出的宏观政策组合有何启示？**
1、“以时间换空间”的思路不变，通过财政和货币政策托底（需求端），通过改革寻找新的增长点并实现经济转型（供给端）。
2、对经济下行压力增大有清醒认识，诸多经济增长目标的下调没有超出市场预期。政府工作报告对经济状况的描述是经济下行压力在“加大”，“今年面临的困难可能比去年还要大”。但同时提出，7%是经济增长的预期性目标，不是约束性目标，高一点低一点都可接受。
3、政策更为灵活应对，中央财政赤字增加缓冲广义财政萎缩，货币政策中性偏松。积极财政政策的表述为“加力增效”，比去年12月中央经济工作会议“更加有力”的表述更积极。赤字率则由2.1%提高到2.3%。尤其是2014年实际赤字率仅为1.8%，财政政策执行情况偏紧。2015年预算赤字率2.3%，但如果加上从中央预算稳定调节基金调入1,000亿元，再加上以前年度结转资金等，则实际的赤字为1.83万亿元，实际赤字率2.6-2.7%左右。
需要注意的是，从广义财政角度看，卖地收入下降、地方融资平台严控及税收等减少，中央加杠杆抵御广义财政收缩的意图明显。货币政策增加灵活性，中性偏松。2015年M2增速目标12%，但“在实际执行中，根据经济发展需要，也可以略高些”，同时再次强调了“降低社会融资成本”，保持了足够的灵活性。需要指出的是，在中央加杠杆时，考虑到其托底的政策意图，货币政策一般配合度会较高。
4、改革稳步推进、势头不减。继续推进简政放权，价格改革、财税体制改革，“互联网+”、“制造业2025”、对外开放，以及金融改革、财税改革、电力体制改革、价格改革、国企改革、股票发行注册制改革等改革细则仍值得继续关注。因此同时，后续十三五规划也值得密切关注。引申来看，经济增速仍处于下台阶的过程中，但财政、货币政策托底且房地产松绑，尾部风险出现的概率尚有限。
在这种背景下，盈利难以成为股市上涨驱动力，估值稳中有升，股市有望继续慢牛或区间震荡行情，改革和转型引发的alpha机会仍值得关注。债市牛市的基本面尚未根本动摇，但预期透支加上经济尾部风险不高、供给担忧将逐步升温，回报想象力有限、波动加大，短端和信用债相对性价比更高。当然，房地产和地方融资平台受到抑制，而中央加杠杆的过程中，非标供给减少，资产配置重新调整仍对传统金融资产仍有利。
**未来半年是转债融资的黄金季**
我们在3月2日进行了中金固收研究团队“转债市场调查2015年3月期”调查问卷。总体来看，投资者预期稍回暖，但强烈看多者仍少，我们也提醒投资者难有坦途。
本期调查显示，投资者对于短期股市判断偏正面，转债估值预期也是稳中有升，转债中、短期预期均所有回暖，但期待大幅上涨者仍少。而我们认为股市还没有摆脱阶段性区间震荡，两会召开、IPO、业绩期、季末资金面和经济担忧都可能引发震荡，转债市场操作难度仍较大。
从本期调查结果来看，投资者对股市的短期预期明显回暖，股指信心指数大幅回升，甚至超过了11月份，但强烈看多者仍少。转债估值信心指数也出现回升，但幅度较小，估值信心指数从43.5%回升至56%。相应地，投资者对于转债回报的预期也从低点明显回升。对于中长期，投资者的预期也有所回升，但不及短期明显，选择“看不清”的投资者也明显增多。
大类资产配置上，转债重新成为最受看好的品种，侧面印证了至少短期内，转债的机会成本不大，投资者期待在转债市场博弈超额回报。投资者的操作策略上，有44%的投资者在“伺机加仓”，与前两期差别不大，通过估值高估实现市场供求出清的现实仍存在。
板块上，成长股和题材股成为较为一致的选择，看好蓝筹板块的投资者相对较少。个券方面，几只新券及规模较大的民生、浙能等仍然最受关注。深燃关注度也较高，也是我们近期看好品种，但天然气价格并轨利好兑现后潜力有限。
我们重申，未来半年是转债融资的黄金季。转债融资吸引力更为突出且正当其时，理由如下：
1、融资成本低廉，性价比远低于其他融资方式。比如电气转债首年票息仅为0.2%，60亿元转债且大股东未参与优先配售，中签率也仅为0.2%。
2、转债一二级价差明显，大股东可以通过优先配售权获利，是转债融资的最大赢家。
3、目前二级市场供不应求，市场承接力大为提升，发行难度很小，承销商有动力。
4、低等级公司债发行困难，但通过转债融资却将大受欢迎，背后在于满足了投资者的不同诉求。
5、大力发展股债混合产品才是壮大交易所市场的关键，值得监管机构鼓励。对监管机构而言，转债品种有助于缓解上市公司过度依赖股权融资的压力，有利于维护股市的稳定。其次，转债具有债券特性，发行人为促进转股，必须保证公司业绩的持续增长。因而，转债融资给上市公司的公司治理和投资项目盈利能力提出了“天然”的要求。
此外，转债市场是交易所债券市场区别于银行间市场最具特色的产品，是活跃、壮大交易所债券市场的重要选择，也是对股市发展的自然延伸。近两年，简政放权、提高审批效率的效果已经有所体现，转债审批周期已经有了明显的缩短，有利于提升转债融资效率。
当然，目前转债审批仍走股权融资通道，IPO提速不排除对转债审批构成挤压。期待有更多公司选择在业绩期披露转债融资意向。
**转债的性价比仍不及个股选择**
1、转债与股票的不同：转债与股票最大的不同在于转债价格走势具有凸性（Gamma特性），“进可攻，退可守”。加上转股价修正和回售条款导致其能化解股价风险，风险、收益特性较为突出。转债品种还具有T+0交易特性，能够用于质押回购融资，享受票息收益等诸多优势。对混合基金等投资者，转债可以抵充债券仓位。而当发行人分红派息时，转债转股价也随同调整。
2、在何种环境下，转债相对正股是更好选择？隐含波动率是衡量转债估值的最常见指标，当隐含波动远低于历史波动率时，一般意味着转债估值较低且相对正股性价比更高。
具体到各种情景：股市上行较为确定时，转债凭借回购融资杠杆能力容易获得超额回报；股市面临变盘风险但短期方向难测时，转债可以更好的对抗系统性风险；正股处于高位或风险收益特性变差，或作为变相降低仓位的手段；股市熊市中，依托条款博弈和收益率优势获得相对回报，并博弈股市拐点；转债明显低估，平价溢价率较低甚至为负时，作为股票替代品；对股市不熟悉的投资者，转债是最佳的介入点。A股转债发行人都有促进转股的积极意愿，长期看转债性价比往往好于正股。
3、当然，问题在于投资者需要为这些优势付出多高的代价？我们在1月12日就提到转债市场透支了过高的股市上涨预期。比如几只新券，绝对价位已经在150-160元之间，一度还享受超过30%的溢价率，隐含波动率远超过历史波动率。显然，中期性价比不及正股。
此外，随着个券纷纷在赎回压力下转股退市，转债品种可选择余地大为降低，但股市结构行情的特征却明显。显然，从估值和可选择余地上，转债市场的性价比均远不及精选股票。当然，如果在二季度末及其后，如果看到供给压力上升或进入赎回期之后，转债估值面临挑战时，转债的相对性价比将下降的更快。
**个券点评**
个券方面，我们更关注四只新券（宝钢EB、歌尔、洛钼、格力）及老券中的深机（业绩反转）、齐峰（业绩高增长）等。
民生、浙能等流动性较好、正股beta特性更强品种是波段操作的较好标的。之前看好的深燃转债的天然气价格调整、环保等题材兑现，且价格一度超过150元，结合正股走势和转债赎回风险，转为震荡可能性偏大。齐翔转债本有望受益于产品价格上涨，但可惜仍处于停牌中。
热点个券方面，电气转债：核电重启落地，转债配置价值仍有限，短期耐心等待波段机会；格力转债：P2P平台将投运，未来可能成为新的关注点，转债受制于转债、正股估值双高，转为持有中关注派现机会；歌华转债：发布定增预案，不排除开盘首日涨停，转债复牌预计小涨，在150-160元之间可能遭遇阻力。
条款跟踪：本周南山迎来最后交易和转股日，恒丰转债进入倒计时，转债存量下滑暂缓。(完)
(整理 边竞; 审校 曾祥进)
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