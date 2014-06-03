中国股市本周政策预期向下修正 市场弱势下行--中信证券

路透北京6月3日 - 中国最大券商--中信证券(600030.SS)周二发布报告认为，本周A股市场整体运行主要受政策偏冷和数据偏暖的综合影响，而政策预期的向下修正将导致市场弱势震荡下行。

报告并指出，短期基本面回稳有待数据的进一步验证，货币政策全面放松落空与房地产保救政策的预期下调更重要，影响也更长期，房地产拐点形成后的风险释放将依然是市场风险溢价抬升的主要驱动；而IPO重启后对大盘实质负面影响有限。

“政策预期向下修正，市场弱势下行。”报告观点认为。

报告并认为，6月1日公布的中采制造业PMI为50.8，汇丰和中采PMI先后回升表明生产面短期失速风险降低，有利于稳定短期市场情绪。但5月投资品价格的高频数据依然疲软，发电量的高频数据依然疲弱，源于房地产拐点的中期风险才刚开始进入释放期，需求面并不支持生产面的中长期回暖。再考虑产能和库存周期的影响，仅从PMI数据不能得出经济将见底回升的判断，短期基本面实际情况有待下周公布的实体数据验证。

报告分析认为，5月30日的国务院常务会议重申了稳健的货币政策基调，强调货币政策的定向与结构宽松。更重要的是，本次会议过后，市场前期较强的货币政策总量宽松的预期被打消。短期来看，房价拐点得到数据验证，而市场上前期普遍存在的政策全面保救预期基本落空，这将明显压制市场的风险偏好。

报告认为，IPO重启仅在短期对市场情绪有负面影响，实质启动后对于大盘影响有限。证监会一方面依然会对老股转让进行控制，老股转让数量理论上不能超过新股发行数量，另一方面虽然放开超募，但是短期依然对超募有严格控制。总体来看，IPO重启初期阶段定价与发行数量事实上依然受到监管层控制并有人为压低的可能性。

报告预计，按证监会表态，下半年平均每月IPO16~17家，融资规模在160~330亿元左右，目前已过会42家企业总融资规模约为204亿，如果统一获得批文不排除发行可能较为集中，并导致6~7月IPO节奏较快，分布上依然较为集中在创业板。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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