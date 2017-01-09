沪综指缩量收创一个月新高 军工股领涨但观望情绪仍浓

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周一缩量收创一个月新高。分析师指出，今日大盘延续新年以来上行趋势，军工板块领涨；由于春节前机构观望情绪较浓，在量能无法有效放大的格局下，技术面阻力对大盘的压制将较明显。
沪综指.SSEC收报3,171.24点，涨16.92点或0.54%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交1,919亿元人民币，上日为2,071亿元。
“今天领涨的是军工板块，结合最近的热点来看，混合所有制改革还是在驱动市场。”首创证券分析师邵帅指出，军工板块作为混改的重要行业，推进的速度较快、力度较大，受到市场资金的持续关注。
今日军工股东安动力(600178.SS)、北方导航(600435.SS)均涨停报收。
他并称，市场对春节前资金面仍有担忧，加之通胀回升预期所引发的货币政策执行力度仍有待观察，对中期流动性预期仍偏谨慎。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
中国银行间市场周一跨年品种价格仍偏高。交易员表示，虽然央行对跨节资金投放力度在逐步增强，但是随着1月MLF(中期借贷便利)到期量逾四千多亿，且春节将近，本月中下旬还将有月度缴税等扰动，未来资金面疑虑仍难彻底消除。
沪深300指数.CSI300收报3,363.90点，涨0.48%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,352.0点，涨0.40%，成交7,780手。沪股通和深股通分别净卖出8.47亿元和净买入8.86亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。