沪综指缩量收创一个月新高 军工股领涨但观望情绪仍浓

路透北京1月9日 - 中国股市沪综指周一缩量收创一个月新高。分析师指出，今日大盘延续新年以来上行趋势，军工板块领涨；由于春节前机构观望情绪较浓，在量能无法有效放大的格局下，技术面阻力对大盘的压制将较明显。

沪综指.SSEC收报3,171.24点，涨16.92点或0.54%，此前收盘高点为去年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交1,919亿元人民币，上日为2,071亿元。

“今天领涨的是军工板块，结合最近的热点来看，混合所有制改革还是在驱动市场。”首创证券分析师邵帅指出，军工板块作为混改的重要行业，推进的速度较快、力度较大，受到市场资金的持续关注。

今日军工股东安动力(600178.SS)、北方导航(600435.SS)均涨停报收。

他并称，市场对春节前资金面仍有担忧，加之通胀回升预期所引发的货币政策执行力度仍有待观察，对中期流动性预期仍偏谨慎。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

中国银行间市场周一跨年品种价格仍偏高。交易员表示，虽然央行对跨节资金投放力度在逐步增强，但是随着1月MLF(中期借贷便利)到期量逾四千多亿，且春节将近，本月中下旬还将有月度缴税等扰动，未来资金面疑虑仍难彻底消除。

沪深300指数.CSI300收报3,363.90点，涨0.48%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,352.0点，涨0.40%，成交7,780手。沪股通和深股通分别净卖出8.47亿元和净买入8.86亿元。（完）