沪综指小幅收跌 资金面忧虑仍存大盘上涨动力不足

路透北京1月10日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师指出，今日大盘低开后维持低位震荡，市场热点快速轮动特征明显，多数股票下跌；此前困扰市场的资金面和汇率等因素虽有好转，但并未出现彻底好转的趋势，指数向上明显反弹的时机仍不成熟。

沪综指.SSEC收报3,161.67点，跌9.57点或0.30%，今日上海A股成交1,948亿元人民币，上日为1,919亿元。

“短期市场上涨动力还是不是很足，（农历）年底资金面虽近两日有所缓解，但市场对资金面整体仍有担忧。”国都证券分析师肖世俊指出。

他并称，今日公布的工业生产者出厂价格指数(PPI)涨幅大幅上行，有望带动工业板块盈利回升，企业业绩增速将较为可观，受此影响中上游资源品板块涨幅靠前；加之部分周期股受益于混合所有制改革，效率提升也对市场信心有所提振。

中国12月CPI保持温和上升态势，涨幅略有回落，但受大宗商品价格攀升拉动，PPI远超预期并刷新逾五年高位，从年初的-5.3%转为升5.5%。分析人士指出，商品价格涨势已是强弩之末，预计年底PPI的凌厉涨势不会延续太久，CPI今年涨势料温和，并不构成太大通胀压力。

沪深300指数.CSI300收报3,358.27点，跌0.17%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,343.6点，跌0.26%，成交7,408手。沪股通和深股通分别净卖出5.66亿元和净买入9.53亿元。（完）