沪综指连二日收跌 大盘延续调整板块轮动特征依然明显

路透北京1月11日 - 中国股市沪综指周三连二日收跌。分析师指出，今日大盘继续调整，盘中虽有反弹但力度较弱，尾盘出现跳水走势，热点板块轮动特征依然明显。不过目前影响市场的负面因素正逐渐消散，大盘料无持续调整压力，短期看市场风险相对较小。

沪综指.SSEC收报3,136.75点，跌24.92点或0.79%，今日上海A股成交1,890亿元人民币，上日为1,948亿元。

“今天市场调整还算正常，之前反弹到30日均线遇阻回落，这是一个技术性的调整。”联讯证券分析师陈勇指出。

他并称，前期走强的混改概念股出现调整，尤其是中国联通(600050.SS)等个股调整幅度加大，对市场形成拖累。但伴随大宗商品价格反弹，周期性股票重新开始走强，市场总体处于相对平衡的格局。

中国联通收跌8.49%，创业板指数P收跌0.72%。

沪深300指数.CSI300收报3,334.50点，跌0.71%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,323.0点，跌0.79%，成交9,173手。沪股通和深股通分别净买入8.46亿元和净买入9.23亿元。（完）