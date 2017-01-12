沪综指连三日收跌 前期强势股走势降温大盘进入弱势格局

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月12日 - 中国股市沪综指周四连续第三日收跌。分析师指出，尽管今日早盘股指出现一波拉升，但反抽力度偏弱，午后指数逐级下探，盘面出现前期强势股走势大幅降温迹象，对市场人气打击较大。
沪综指.SSEC收报3,119.29点，跌17.46点或0.56%，今日上海A股成交1,618亿元人民币，上日为1,890亿元。
“目前市场还是处于弱势的格局当中。”方正证券分析师陈敏指出，创业板指数在昨日创出近期新低后，今天早盘出现弱势反抽，但拉升并不具有持续性，午后再度回落。
他并称，另外上周四开始，市场部分前期强势股开始出现连续跌停，显示在当前存量资金博弈的市场格局下，资金有退潮迹象。最近体现中长期资金价格的1个月、3个月及半年的shibor利率都现大幅飙升，且有加速上行趋势，显示市场对资金荒的担忧依然存在。
创业板指数P收跌0.38%，前期强势股上海亚红(603159.SS)收跌9.77%。前期热门股中国联通(600050.SS)收跌3.33%，中国建筑(601668.SS)收跌1.60%，连续第三日下挫。
沪深300指数.CSI300收报3,317.62点，跌0.51%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,300.0点，跌0.86%，成交8,714手。沪股通和深股通分别净买入6.92亿元和净买入6.04亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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