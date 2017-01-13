沪综指连四日收跌 空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月13日 - 中国股市沪综指周五连续第四日收跌。分析师指出，今日大盘延续前期震荡整理趋势，尾盘成交量急剧放大。空方力量经过本周连续下跌后已得到宣泄，沪指有望在3,100点上方重新进入横盘整理状态，未来继续大幅下跌可能性不大。
沪综指.SSEC收报3,112.76点，跌6.53点或0.21%；本周该指数累计下跌1.32%。今日上海A股成交1,743亿元人民币，上日为1,618亿元。
“今日上证综指依托自2016年2月以来的上升趋势线进行震荡，以银行、保险为代表金融板块和房地产板块成为护盘的主力。”国盛证券分析师刘旻指出，虽然市场持续性下跌，但沪股通却出现了近期少见的资金北上现象。
他并称，由于距春节长假越来越近，投资者交易意愿不强，同时市场热点匮乏，导致多方无意在节前发动上攻。
他还提到，创业板指数出现罕见七连跌，并在盘中创出逾10个月新低。近期IPO发行提速对资金“抽血”作用加大，存量资金行情下高估值的中小盘股承受压力，是创业板近期持续性下跌的一个重要原因。创业板指数已打破了前期整理平台，预计将继续进行寻底。
创业板指数P收跌1.57%。
沪深300指数.CSI300收报3,319.91点，涨0.07%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,309.2点，跌0.02%，成交9,409手。沪股通和深股通分别净买入6.34亿元和净买入6.21亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。