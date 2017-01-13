沪综指连四日收跌 空方力量宣泄后大盘有望进入横盘整理

沪综指.SSEC收报3,112.76点，跌6.53点或0.21%；本周该指数累计下跌1.32%。今日上海A股成交1,743亿元人民币，上日为1,618亿元。

“今日上证综指依托自2016年2月以来的上升趋势线进行震荡，以银行、保险为代表金融板块和房地产板块成为护盘的主力。”国盛证券分析师刘旻指出，虽然市场持续性下跌，但沪股通却出现了近期少见的资金北上现象。

他还提到，创业板指数出现罕见七连跌，并在盘中创出逾10个月新低。近期IPO发行提速对资金“抽血”作用加大，存量资金行情下高估值的中小盘股承受压力，是创业板近期持续性下跌的一个重要原因。创业板指数已打破了前期整理平台，预计将继续进行寻底。