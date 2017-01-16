IPO提速冲击沪综指连五日收跌 金融股拉抬助大盘缩减跌幅

路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。

沪综指.SSEC收报3,103.43点，跌9.33点或0.30%，盘中一度跌至3,044.29点；今日上海A股成交2,624亿元人民币，较前一交易日放大逾五成，上日为1,743亿元。

“今天主要是新股（IPO提速）的冲击效应有点被放大了。”首创证券分析师邵帅指出，随着新股发行节奏的加速，中小盘股估值水平或将加速回归，但市场调整不会一步到位。同时新股发行提速导致专门打新的资金收益率降低，部分打新资金离场可能会影响股指。

两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。

他并指出，技术上看，目前均线系统已形成空头排列，沪综指2,638.30点回升以来形成的趋势线，对大盘的支撑是否有效较为关键。

创业板指数P今日出现连续8连跌，收跌3.64%，近30只创业板个股跌停。创业板龙头股乐视网(300104.SZ)首日复牌，收跌1.12%。上证银行股指数.SSEBKI收涨1.50%，农业银行(601288.SS)收涨1.28%，工商银行(601398.SS)收涨1.34%。

沪深300指数.CSI300收报3,319.45点，跌0.01%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,301.2点，跌0.36%，成交12,079手。沪股通和深股通分别净卖出12.67亿元和净买入5.59亿元。（完）