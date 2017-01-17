沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足

中国化工为收购先正达发行永久债及优先股筹资200亿美元
路透香港5月25日 - 中国化工集团一份向监管机构申报文件显示，该公司已经通过发行永久债券及优先股筹得200亿美元，以融通收购瑞士种子制造商先正达。
路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。
沪综指.SSEC收报3,108.77点，涨5.34点或0.17%，今日上海A股成交1,545亿元人民币，较前一交易日萎缩四成，前一交易日为2,624亿元。
“现在大盘还是处于先下蹲然后磨底阶段，磨底后等压制因素好转后才能往上修复。”国都证券分析师肖世俊指出。
他表示，春节前市场对资金面紧张和通胀压力加大的担忧尤在，另外大盘经过调整后估值水平仍适中，估值修复动力不强，近期两融余额持续下降，显示资金有离场迹象，但大盘向下空间不大，后市走强有待压制市场的因素出现好转或政策利好的提振。
中国沪深证交所融资融券余额周一减少174.3亿元人民币，连续第五日下跌，并创逾11个月最大单日跌幅；两市两融余额为9,028.5亿元，创近三个月新低。
创业板指数P今日反弹逾2%，创业板龙头股乐视网(300104.SZ)涨停报收，上证银行股指数收跌0.58%。
沪深300指数.CSI300收报3,326.36点，涨0.21%；沪深300指数期货主力1月合约收盘报3,315.4点，涨0.73%，成交10,767手。沪股通和深股通分别净买入6.64亿元和净买入5.84亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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