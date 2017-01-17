沪综指收小涨终止连五日下跌 量能萎缩持续反弹动力不足

路透北京1月17日 - 中国股市沪综指周二收小涨终止连五日下跌，成交量明显萎缩。盘面显示，中小盘股持续下跌后反弹动力较强，而前日护盘的金融股则有所回落。分析师认为，目前压制市场的因素仍未完全消失，大盘可能还不具备持续反弹动力，不过昨日低点3,050点附近存在较强支撑。

沪综指.SSEC收报3,108.77点，涨5.34点或0.17%，今日上海A股成交1,545亿元人民币，较前一交易日萎缩四成，前一交易日为2,624亿元。

他表示，春节前市场对资金面紧张和通胀压力加大的担忧尤在，另外大盘经过调整后估值水平仍适中，估值修复动力不强，近期两融余额持续下降，显示资金有离场迹象，但大盘向下空间不大，后市走强有待压制市场的因素出现好转或政策利好的提振。