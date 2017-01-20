沪综指收升 经济数据偏好提振市场情绪大盘延续反弹

路透北京1月20日 - 中国股市沪综指周五收升。分析师表示，今日公布经济数据略偏好，对市场情绪有所提振，大盘延续反弹行情，对已破位的技术指标进行修复。但春节长假临近，投资者交易意愿逐渐减弱，料节前仍以低位震荡为主。

沪综指.SSEC收报3,123.14点，涨21.84点或0.70%，该指数本周累计上涨0.33%；今日上海A股成交1,413亿元人民币，前一交易日为1,391亿元。

“今天反弹应该说是在最近两天连续窄幅缩量震荡整理，做空动力得到很大的释放之后，出现的修复性反弹。”首创证券分析师邵帅指出。

他表示，今日公布数据显示国内经济延续企稳势头，对大盘有支撑和托底作用。近期利空因素对市场虽有制约，但随着指数大幅调整，杀跌力量已得到很大消化，部分优质的中小盘股有超跌反弹动力。不过市场反弹的性质还是对已破位的技术指标进行修复为主。

中国国家统计局今日公布，2016年全年实现GDP同比增长6.7%，虽创26年新低，仍一如预期完成年初设定的各项经济指标，四季度6.8%的增幅明显较前三季度持平的走势回升，“三去一补一降”的供给侧改革初见成效，均昭示2016年平稳收官。

今日创业板指数P收涨1.99%。中小板和创业板近50只个股涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,354.89点，涨0.77%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,353.0点，涨0.93%，成交9,525手。沪股通和深股通分别净买入9.24亿元和净买入8.43亿元。（完）