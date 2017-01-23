沪综指连二日收升 央行资金投放力度加大提振短期市场情绪

路透北京1月23日 - 中国股市沪综指周一收升，连续第二日上涨。分析师表示，央行资金投放力度有所加大，提振短期市场情绪，但大盘冲高后仍遇一定阻力，临近春节长假，投资者交易意愿偏淡，料本周大盘仍以盘整修复走势为主。

沪综指.SSEC收报3,136.77点，涨13.63点或0.44%，今日上海A股成交1,480亿元人民币，前一交易日为1,413亿元。

“央行上周投放资金力度加大，对短期对市场情绪有些提振的作用。”首创证券分析师邵帅指出。

他表示，上周末央行通过“临时流动性便利”操作为对银行提供流动性支持，并在公开市场加大资金投放力度，此前市场担忧的春节前资金偏紧状况有所缓解。同时指数调整时间和空间较充分，且成交量大幅缩减，显示沪综指在3,100点和半年线位置附近支撑力度较强。

中国央行周五称，通过“临时流动性便利”操作为在现金投放中占比高的几家大型商业银行提供了临时流动性支持，操作期限28天；资金成本与同期限公开市场操作利率大致相同，以通过市场机制更有效地实现流动性的传导。

今日创业板指数P收涨0.35%，江西铜业(600362.SS)收升5.74%。

沪深300指数.CSI300收报3,364.08点，涨0.27%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,352.0点，涨0.08%，成交7，862手。沪股通和深股通分别净买入7.2亿元和净买入7.64亿元。（完）