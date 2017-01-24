沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨

路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。

沪综指.SSEC收报3,142.55点，涨5.78点或0.18%，今日上海A股成交1,344亿元人民币，前一交易日为1,480亿元。

他表示，从技术角度看，此前市场调整时间和空间较为充分，加之短期市场对资金面担忧有以缓解，大盘持续小幅反弹。不过市场机会仍不明显，投资者不敢贸然进场抄底，致成交清淡。料后市资金将继续流向大盘蓝筹股，中小盘股仍有寻底过程。