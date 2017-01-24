沪综指连三日收升 周期股和金融股走强力保大盘上涨

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月24日 - 中国股市沪综指周二收升，为连续第三日上涨。分析师表示，今日大盘继续小幅反弹，金融股和周期股走势坚挺，但中小盘股则表现疲弱。由于投资者对节后走势仍有分歧，加之春节长假不确定性大，市场成交依旧清淡。
沪综指.SSEC收报3,142.55点，涨5.78点或0.18%，今日上海A股成交1,344亿元人民币，前一交易日为1,480亿元。
“节前市场交投还是比较清淡，短期大盘还是一个小幅反弹。”国都证券分析师肖世俊指出。
他表示，从技术角度看，此前市场调整时间和空间较为充分，加之短期市场对资金面担忧有以缓解，大盘持续小幅反弹。不过市场机会仍不明显，投资者不敢贸然进场抄底，致成交清淡。料后市资金将继续流向大盘蓝筹股，中小盘股仍有寻底过程。
今日上证银行股指数收涨0.94%，中国石油(601857.SS)收涨2.82%、中国石化(600028.SS)收涨3.24%。
沪深300指数.CSI300收报3,364.45点，涨0.01%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,353.4点，涨0.04%，成交6,976手。沪股通和深股通分别净买入7.35亿元和净买入7.07亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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