沪综指连四日收升 成交继续萎缩投资者参与意愿较弱

路透北京1月25日 - 中国股市沪综指周三收升，为连续第四日上涨。分析师表示，春节长假前，投资者参与意愿较弱。今日大盘继续小幅反弹，成交继续大幅萎缩，而春节后流动性将有所改善，料大盘将延续温和上行态势。

沪综指.SSEC收报3,149.55点，涨7.00点或0.22%，今日上海A股成交1,267亿元人民币，前一交易日为1,344亿元。

“从市场的情况来看，节前表现得比较平稳，波幅都很小，因为节前大家的观望气氛比较浓。”联讯证券分析师陈勇指出。

他表示，近期国内外经济向好，市场预期经济增长将带动上游资源品价格上涨，同时今年供给侧改革范围将扩大至有色金属行业，对有色金属板块行情形成较强推动。节前央行通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号，但此次利率上升幅度对股市流动性和估值水平影响较小，市场反应不大。

中国央行周二对22家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10BP。央行此举通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号，进一步引导金融机构去杠杆，债市承压还将延续。

昇兴股份(002752.SZ)、泰嘉股份(002843.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,375.90点，涨0.34%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,369.2点，涨0.53%，成交6,715手。沪股通和深股通分别净卖出0.11亿元和净买入2.91亿元。（完）