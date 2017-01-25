沪综指连四日收升 成交继续萎缩投资者参与意愿较弱

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月25日 - 中国股市沪综指周三收升，为连续第四日上涨。分析师表示，春节长假前，投资者参与意愿较弱。今日大盘继续小幅反弹，成交继续大幅萎缩，而春节后流动性将有所改善，料大盘将延续温和上行态势。
沪综指.SSEC收报3,149.55点，涨7.00点或0.22%，今日上海A股成交1,267亿元人民币，前一交易日为1,344亿元。
“从市场的情况来看，节前表现得比较平稳，波幅都很小，因为节前大家的观望气氛比较浓。”联讯证券分析师陈勇指出。
他表示，近期国内外经济向好，市场预期经济增长将带动上游资源品价格上涨，同时今年供给侧改革范围将扩大至有色金属行业，对有色金属板块行情形成较强推动。节前央行通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号，但此次利率上升幅度对股市流动性和估值水平影响较小，市场反应不大。
中国央行周二对22家金融机构开展中期借贷便利操作（MLF）共2,455亿元人民币；其中六个月1,385亿元、一年期1,070亿元，中标利率分别为2.95%、3.1%，均较上期上升10BP。央行此举通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号，进一步引导金融机构去杠杆，债市承压还将延续。
昇兴股份(002752.SZ)、泰嘉股份(002843.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,375.90点，涨0.34%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,369.2点，涨0.53%，成交6,715手。沪股通和深股通分别净卖出0.11亿元和净买入2.91亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。