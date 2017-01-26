沪综指连五日收升 春节长假前最后一个交易日市场走势平稳

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京1月26日 - 中国股市沪综指周四收升，为连续第五日上涨。分析师表示，春节长假前最后一个交易日，市场走势平稳，个股普涨但成交持续低迷。分析师称，若春节期间国外市场能保持平稳，预计节后交投意愿低迷的情况将有所改善，大盘震荡企稳的行情有望延续。
沪综指.SSEC收报3,159.17点，涨9.62点或0.31%，该指数本月累计上涨1.79%；今日上海A股成交1,248亿元人民币，前一交易日为1,267亿元。
“今天量能保持低迷，也在预期之中，市场情绪还是在逐渐的恢复，也是对节后保持了一份信心。”首创证券分析师邵帅指出。
他表示，本周以来市场尽管受到春节前谨慎情绪的主导，交投比较低迷，但大盘仍在平缓的进行着技术面和情绪面的修复，今日沪综指盘中一度向上触及60日均线的压力位。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
受春节长假影响，今日节日概念股走势强劲，江龙船艇(300589.SZ)、金科娱乐(300459.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,387.96点，涨0.36%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,377.6点，涨0.41%，成交6,096手。沪股通和深股通分别净买入4.82亿元和净买入4.84亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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