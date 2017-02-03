沪综指缩量收跌结束五连阳 受长假期间外盘下跌影响

路透北京2月3日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌，终止此前连续五日上涨。分析师表示，长假期间海外股市偏淡对市场形成拖累，今日大盘全天震荡走低，盘中虽略有反弹但较为乏力，金融板块等大盘权重股对指数拖累明显，市场成交低迷A股成交额创近13个月新低。

沪综指.SSEC收报3,140.17点，跌19.00点或0.60%，A股此前成交额低点为2016年1月7日的745亿元，今日上海A股成交1,078亿元人民币，前一交易日为1,248亿元。

“春节长假期间外盘以下跌为主，受此影响今日A股出现补跌。”国盛证券分析师刘旻指出，本周仅有一个交易日，大部分投资者还处于春节长假状态中，因此成交量依然较低，但节后市场日成交量将逐步恢复。

他表示，节前市场出现五连阳式的上涨，但成交量始终保持地量，上涨的基础并不牢固。在春节长假期间消息面相对平静的状况下，市场短期存在调整压力。

他并认为，今日市场中小盘股相对活跃，与前期持续下跌形成鲜明对比。技术上看，前期明显技术超跌的部分个股率先反弹的概率加大。从资金上看，沪股通从节前开始已经出现持续性的小幅净买入，这反映出海外资金对市场的预期逐渐乐观。

中国今年春节假期为1月27日至2月2日。

今日上证银行股指数收跌1.09%，工商银行(601398.SS)收跌0.87%。

沪深300指数.CSI300收报3,364.49点，跌0.69%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,357点，跌0.69%，成交6,655手。沪股通和深股通分别净买入6.88亿元和净买入7.16亿元。（完）