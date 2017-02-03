沪综指缩量收跌结束五连阳 受长假期间外盘下跌影响

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月3日 - 中国股市沪综指周五缩量收跌，终止此前连续五日上涨。分析师表示，长假期间海外股市偏淡对市场形成拖累，今日大盘全天震荡走低，盘中虽略有反弹但较为乏力，金融板块等大盘权重股对指数拖累明显，市场成交低迷A股成交额创近13个月新低。
沪综指.SSEC收报3,140.17点，跌19.00点或0.60%，A股此前成交额低点为2016年1月7日的745亿元，今日上海A股成交1,078亿元人民币，前一交易日为1,248亿元。
“春节长假期间外盘以下跌为主，受此影响今日A股出现补跌。”国盛证券分析师刘旻指出，本周仅有一个交易日，大部分投资者还处于春节长假状态中，因此成交量依然较低，但节后市场日成交量将逐步恢复。
他表示，节前市场出现五连阳式的上涨，但成交量始终保持地量，上涨的基础并不牢固。在春节长假期间消息面相对平静的状况下，市场短期存在调整压力。
他并认为，今日市场中小盘股相对活跃，与前期持续下跌形成鲜明对比。技术上看，前期明显技术超跌的部分个股率先反弹的概率加大。从资金上看，沪股通从节前开始已经出现持续性的小幅净买入，这反映出海外资金对市场的预期逐渐乐观。
中国今年春节假期为1月27日至2月2日。
今日上证银行股指数收跌1.09%，工商银行(601398.SS)收跌0.87%。
沪深300指数.CSI300收报3,364.49点，跌0.69%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,357点，跌0.69%，成交6,655手。沪股通和深股通分别净买入6.88亿元和净买入7.16亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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