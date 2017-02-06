沪综指放量收升农业股领涨 资金回流带动大盘企稳

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京2月6日 - 中国股市沪综指周一放量收升。分析师表示，春节长假结束后A股资金回流，交易量逐渐恢复正常，且投资者对资金面担忧有所改善；受中央一号文件利好影响，农业板块今日走势强劲，带动场内人气趋暖，料后市大盘有望企稳回升。
沪综指.SSEC收报3,156.98点，涨16.81点或0.54%；今日上海A股成交1,499亿元人民币，上日为1,078亿元。
“农业供给侧改革是比较新的一块，一号文件也是一个兑现，主题效应比较明显。”首创证券分析师邵帅指出。
他表示，目前国际农产品价格处于相对低位，随着价格和通胀预期回升，整个农业板块投资机会具备基本面的支撑。近期央行上调MLF、SLF和逆回购等部分市场基准利率更多针对金融市场，而非针对实体经济，短期全面加息可能性不大，因此对股市实质性影响有限。
中共中央、国务院周日发布2017年中央一号文件称，深入推进农业供给侧结构性改革，加快培育农业农村发展新动能。要优化农业体系，提高土地产出率、资源利用率、劳动生产率，促进农业农村发展向追求绿色生态可持续、更加注重满足质的需求转变。
今日生物育种、智慧农业、土地流转等板块涨幅居前，上证农业主题指数收升1%，其中敦煌种业(600354.SS)收盘涨4%。
沪深300指数.CSI300收报3,373.21点，涨0.26%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,354.0点，涨0.02%，成交7,671手。沪股通和深股通分别净买入21.47亿元和净买入7.4亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四称，将继续鼓励外资对汽车等高端制造业的投资，并将继续放开限制、有序扩大开放；准备进一步放开新能源汽车电池领域的外商投资限制。
路透北京5月25日 - 中国商务部周四发布报告称，人民币不存在长期贬值基础，相信经过一个震荡期后将逐步趋向新的均衡；中国不会搞货币竞争性贬值，人民币兑美元汇率双向浮动弹性将会增强。另外，中国央行的外汇公开市场操作不属于汇率操纵范畴。