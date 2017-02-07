沪综指小幅收跌 上攻动能不足场内观望氛围仍浓厚

路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。

沪综指.SSEC收报3,153.09点，跌3.89点或0.12%；今日上海A股成交1,524亿元人民币，上日为1,499亿元。

安信证券策略团队认为，当前央行开展开展逆回购操作总体上有利于流动性转向期间的平稳过渡，但这种量松价紧的趋势可能并非常态。预计资金回笼的力度将逐渐加大，从而形成量紧价升的流动性环境。

中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。反映了去年9月以来货币市场利率中枢上行的走势，与存贷款基准利率上调存在较大差别。