沪综指小幅收跌 上攻动能不足场内观望氛围仍浓厚

背景资料：中国自2014年以来成品油价格调整情况一览
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京2月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收跌。分析师表示，昨日普涨后今日多数股票回调，拖累指数震荡走低，尾盘量能略有放大助大盘缩减跌幅，但上攻动能不足仍然不足。由于投资者对后期流动性可能趋紧仍有担忧，场内观望氛围仍然浓厚。
沪综指.SSEC收报3,153.09点，跌3.89点或0.12%；今日上海A股成交1,524亿元人民币，上日为1,499亿元。
“按道理来说，春节后资金应该逐渐回流，但是货币政策的动向让大家相对比较谨慎，大家还是有点观望。”新时代证券分析师孙卫党指出。
安信证券策略团队认为，当前央行开展开展逆回购操作总体上有利于流动性转向期间的平稳过渡，但这种量松价紧的趋势可能并非常态。预计资金回笼的力度将逐渐加大，从而形成量紧价升的流动性环境。
中国央行研究局局长徐忠周二表示，上周公开市场逆回购中标利率上行10个基点是市场化招投标的结果，是在资金供求影响下随行就市的表现，主要是由市场决定的。反映了去年9月以来货币市场利率中枢上行的走势，与存贷款基准利率上调存在较大差别。
今日创业板指数P收跌0.60%；岳阳兴长(000819.SZ)收跌7.55%。
沪深300指数.CSI300收报3,365.68点，跌0.22%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,349点，跌0.08%，成交7,257手。沪股通和深股通分别净买入11.17亿元和净买入6.7亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。
路透北京5月25日 - 中国银行业监督管理委员会周四公布，4月末银行业金融机构资产总额231.95万亿元人民币，同比增长13.6%；负债总额213.86万亿元，同比增长13.7%。