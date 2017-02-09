沪综指放量收升至两个月新高 建筑建材板块领涨

领航集团在上海自贸区成立外商独资企业开展投资管理业务
路透香港5月25日 - 全球最大互惠基金公司--领航集团（Vanguard Group）周四称，正式在上海自由贸易区设立外商独资企业，开展投资管理业务。
路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。
沪综指.SSEC收报3,183.18点，涨16.20点或0.51%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交2,095亿元人民币，较前一交易日增逾二成，上日为1,707亿元。
“有些风险没有像大家担忧的这么坏，大盘短期应该还会持续反弹。”国都证券分析师肖世俊指出。
他并认为，今年经济开局稳定，供给侧改革将扩大范围，通胀上行有利于带动上市公司业绩进一步回升，同时临近“两会”召开，国企混改概念等题材受到部分资金的反复青睐，刺激并带动周期股为首的相关板块走出上升行情。
今日建筑建材股走势较强，三维工程(002469.SZ)、新疆城建(600545.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,396.29点，涨0.38%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,380.6点，涨0.49%，成交8,169手。沪股通和深股通分别净买入17.74亿元和净买入2.67亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透北京5月25日 - 中国国家发展和改革委员会周四宣布，自2017年5月25日24时起，国内汽、柴油价格每吨分别提高140和135元人民币。这是发改委今年第八次调整油价。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四收升0.3%至逾三个月新高，盘中最高触及6.8655元；中间价则仅小幅调升。交易员表示，中资大行结汇盘推升人民币汇价，成交亦有所扩大，后市要紧盯监管层的下一步指引；因美联储会议纪要偏鸽派，人民币走升概率加大。