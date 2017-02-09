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中国财经 | 2017年 2月 9日 星期四 15:16 BJT

沪综指放量收升至两个月新高 建筑建材板块领涨

路透北京2月9日 - 中国股市沪综指周四放量收升至两个月新高。分析师表示，今日大盘承接上日升势上扬，盘中略有受阻但下档买盘较为踊跃，个股则现普涨，其中建筑建材板块涨幅居前。由于此前制约市场的不利因素逐渐消化，市场人气随大盘上扬开始回暖，后市股指仍有望继续震荡盘升。

沪综指.SSEC收报3,183.18点，涨16.20点或0.51%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点；今日上海A股成交2,095亿元人民币，较前一交易日增逾二成，上日为1,707亿元。

“有些风险没有像大家担忧的这么坏，大盘短期应该还会持续反弹。”国都证券分析师肖世俊指出。

他并认为，今年经济开局稳定，供给侧改革将扩大范围，通胀上行有利于带动上市公司业绩进一步回升，同时临近“两会”召开，国企混改概念等题材受到部分资金的反复青睐，刺激并带动周期股为首的相关板块走出上升行情。

今日建筑建材股走势较强，三维工程(002469.SZ)、新疆城建(600545.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,396.29点，涨0.38%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,380.6点，涨0.49%，成交8,169手。沪股通和深股通分别净买入17.74亿元和净买入2.67亿元。（完）

(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)

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