沪综指连四日收升创逾两个月新高 次新银行股和周期股领涨

路透北京2月13日 - 中国股市沪综指周一连四日收升，创逾两个月新高。分析师表示，今日个股普涨，次新银行股和周期股领涨。节后A股市场资金明显回流，而国际市场相对平静，加之两会政策利好的预期上升，致大盘延续温和上行的走势。

沪综指.SSEC收报3,216.84点，涨20.14点或0.63%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,359亿元人民币，上日为2,455亿元。

“题材股中的次新银行股和周期股共同活跃，推动大盘上涨。”首创证券分析师邵帅称。

他指出，近期全球周期行业出现温和复苏迹象，国内稳增长政策对资源品价格形成一定的支撑，推动以煤炭和有色为代表的周期股估值水平修复。今天大宗商品期货价格大升，促部分以配置需求为主的稳健型资金入场，加速市场活跃度逐步回升。

他并指出，本周将有超过1万亿元的流动性到期，由于目前货币政策仍然偏中性，因此市场量能放大的空间将会受到一定影响。短期央行对冲力度将间接对A股形成制约和扰动，本周需密切关注流动性的影响。

中国铁矿石期货周一飙升近6%，触及逾三年最高水准，追随钢铁价格涨势，因投资者押注钢铁这种建筑材料需求将维持强劲。上海螺纹钢期货亦跳涨至两个月高点。

张家港行(002839.SZ)、江阴银行(002807.SZ)、云煤能源(600792.SS)、恒远煤电(600971.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,436.27点，涨0.67%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,419.0点，涨0.61%，成交8,678手。沪股通和深股通分别净买入13.02亿元和净买入5.08亿元。（完）