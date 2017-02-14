沪综指连五日收升续创逾两个月新高 通胀数据加剧大盘震荡

路透北京2月14日 - 中国股市沪综指周二微涨连五日收升，续创逾两个月新高。分析师表示，今天公布的CPI和PPI数据涨幅超预期，引发市场对通胀压力的担忧，同时本周市场资金面偏紧，叠加此前大盘已连涨四天，短期加剧大盘震荡。今日股指探底后回升，反弹趋势料未结束。

沪综指.SSEC收报3,217.93点，涨1.09点或0.03%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,040亿元人民币，上日为2,359亿元。

“大家还是对后边央行货币政策进一步收紧有所担忧，所以短期涨了四天以后，适当回调回调倒也正常。”国都证券分析师肖世俊称。

他指出，本周央行公开市场有1.5万亿流动性到期，市场对资金面仍有担忧。另外建材、钢铁、煤炭等周期股此前累计涨幅较大，短期存在技术调整要求。

中国国家统计局周二公布，2017年1月居民消费价格指数(CPI)同比上涨2.5%，创2014年5月以来最大涨幅。1月工业生产者出厂价格指数(PPI)同比上涨6.9%，这是PPI连续第五个月同比正增长，并创2011年8月以来最大增幅，当时为上涨7.3%。

路透统计，本周公开市场共有9,000亿元逆回购到期，今日到期2,300亿元；周四(16日)还将有1,515亿元的MLF(中期借贷便利)到期，2月到期量共2,050亿元。此外，央行1月20日称通过“临时流动性便利”操作为几家大型商业银行提供了临时流动性支持，期限28天，按时间测算到期日应在本周。

今日钢铁板块受限产传闻提振领涨，凌钢股份(600231.SS)、新兴铸管(000778.SZ)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,435.80点，跌0.01%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,419.4点，涨0.04%，成交7,010手。沪股通和深股通分别净买入8.97亿元和净买入5.63亿元。（完）