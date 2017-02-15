沪综指收跌终结五连涨 银行股虽上涨但技术回调压力更大

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京2月15日 - 中国股市沪综指周三收市小跌，终结此前的五连涨。分析师指出，张家港行(002839.SZ)等一些次新银行股的连续涨停，提振银行股板块小幅走高，不过大盘近期连续上涨后，短期技术回调压力越来越大，尾市终不支由升转跌。
沪综指.SSEC收报3,212.99点，跌4.94点或0.15%，盘中曾创下年内新高3,235.998点，而昨日沪综指创下逾两个月收盘新高。今日上海A股成交2,576亿元人民币，较上日的2,040亿元增加逾四分之一。
“张家港行连续四个涨停，虽然盘小，但是比价效应较为明显，我觉得这是银行股今天动的最直接因素，当然1月信贷量大增，对银行股也算是好消息。”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出。
不过他指出，近期大盘连续上涨，但盘中热点转换较快，无法吸引增量资金入场，股指回调压力越大，尾市大盘小幅跳水。
受表外业务继续膨胀影响，中国1月社会融资规模增量达3.74万亿元，创下历史新高，当月新增人民币信贷亦达一年来高点。
次新股张家港行和江阴银行(002807.SZ)均收于涨停，为连续第四个涨停，建设银行(601939.SS)收升2.25%。而建材、新疆概念股、一带一路等前期热门题材股跌幅居前，青松建化(600425.SS)收跌8.06%。
沪深300指数.CSI300收报3,421.71点，跌0.41%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,410.2点，跌0.26%，成交7,679手。沪股通和深股通分别净买入19.2亿元和净买入5.3亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
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