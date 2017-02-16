沪综指收升续创逾两个月新高 上游周期品行业股票领涨

路透北京2月16日 - 中国股市沪综指周四收升，续创逾两个月新高。分析师指出，今日大盘走势偏强，板块轮番上涨推动股指稳步上行，热点集中于上游周期品行业。但投资者对后市仍存在分歧，料大盘在目前位置附近还将进行震荡拉锯。

沪综指.SSEC收报3,229.62点，涨16.63点或0.52%，此前收盘高点为2016年12月9日的3,232.88点，今日上海A股成交2,263亿元人民币，上日为2,576亿元。

“目前大盘接近了之前的反弹高位，市场还是有些犹豫。”联讯证券策略分析师陈勇指出，市场对未来经济复苏势头能否持续，持续多久存有疑问，因此分歧较大。

他并指出，基于经济复苏和供求关系改善向好预期，最近部分有色金属价格大涨，推动有色资源股猛涨。另外随着新疆固定资产投资大幅增长，市场预期基建投资需求增加，也对建材板块形成有力拉动。今年国企混改将有实质性举措，因此整体板块表现较强。

他认为，本周央行有大量资金到期，但市场对央行节后的流动性操作预期较充分，因此资金面未对市场流动性造成明显影响。

怡球资源(601388.SS)、安源煤业(600397.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,440.93点，涨0.56%；沪深300指数期货主力2月合约收盘报3,411.8点，涨0.41%，成交7,909手。沪股通和深股通分别净买入11.49亿元和净买入8.63亿元。（完）