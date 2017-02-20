沪综指收升1.2%至两个半月新高 再融资新政提振次新银行股

路透北京2月20日 - 中国股市沪综指周一收升1.2%至两个半月新高，并创近三个半月最大单日涨幅。分析师指出，受周末再融资新政利好提振，次新银行股领涨，加之宏观经济转暖，年报行情期望较高，推动股指逐级走高。

沪综指.SSEC收报3,239.96点，涨37.88点或1.18%；此前收盘高点为去年12月2日的3,243.84点，此前最大单日涨幅为去年11月10日的1.37%。今日上海A股成交2,499亿元人民币，上日为2,483亿元。

“市场对再融资措施短线上做利好响应。”西南证券分析师张刚称，“大家认为股指期货的放松和再融资的限制都是有利于股市进一步走高的，就把投资积极性调动起来了。”

他指出，上市公司再融资募集资金受限，可能转而向银行寻求资金支持。次新银行股上市不久现金流充裕放贷能力强，在目前利率上行和再融资受限的环境下，料盈利能力将进一步提升，且流通盘小，上方套牢盘较少，受到市场资金追捧。

上证银行股指数收升1.65%，吴江银行(603323.SS)、常熟银行(601128.SS)均涨停报收。

中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，规模高达万亿元的定向增发市场今年将受到严重抑制，资金将分流至新股和大宗交易等。业内人士指出，若是现有发行体制不变的话，新股的稳定回报将吸引更多资金配置股票参与市值配售，以大盘蓝筹为底仓的打新主流策略将促使A股走势更加稳定。

沪深300指数.CSI300收报3,471.39点，涨1.46%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,462.6点，涨1.89%，成交16,250手。沪股通和深股通分别净买入13.13亿元和净买入6.81亿元。（完）