沪综指收升1.2%至两个半月新高 再融资新政提振次新银行股

天合化工称被香港证监会勒令停牌 就解决关注事项寻求法律意见
路透香港5月25日 - 因未能刊发业绩公告而停牌超过两年的天合化工周四称，香港证监会已勒令该股停牌，而该公司正就解决关注事项寻求法律意见。
路透北京2月20日 - 中国股市沪综指周一收升1.2%至两个半月新高，并创近三个半月最大单日涨幅。分析师指出，受周末再融资新政利好提振，次新银行股领涨，加之宏观经济转暖，年报行情期望较高，推动股指逐级走高。
沪综指.SSEC收报3,239.96点，涨37.88点或1.18%；此前收盘高点为去年12月2日的3,243.84点，此前最大单日涨幅为去年11月10日的1.37%。今日上海A股成交2,499亿元人民币，上日为2,483亿元。
“市场对再融资措施短线上做利好响应。”西南证券分析师张刚称，“大家认为股指期货的放松和再融资的限制都是有利于股市进一步走高的，就把投资积极性调动起来了。”
他指出，上市公司再融资募集资金受限，可能转而向银行寻求资金支持。次新银行股上市不久现金流充裕放贷能力强，在目前利率上行和再融资受限的环境下，料盈利能力将进一步提升，且流通盘小，上方套牢盘较少，受到市场资金追捧。
上证银行股指数收升1.65%，吴江银行(603323.SS)、常熟银行(601128.SS)均涨停报收。
中国证监会上周五祭出A股再融资新政这个“杀手锏”，规模高达万亿元的定向增发市场今年将受到严重抑制，资金将分流至新股和大宗交易等。业内人士指出，若是现有发行体制不变的话，新股的稳定回报将吸引更多资金配置股票参与市值配售，以大盘蓝筹为底仓的打新主流策略将促使A股走势更加稳定。
沪深300指数.CSI300收报3,471.39点，涨1.46%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,462.6点，涨1.89%，成交16,250手。沪股通和深股通分别净买入13.13亿元和净买入6.81亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 张喜良)
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路透香港5月25日 - 全球最大个人电脑生产商--联想集团周四公布，2016/17年度业绩转亏为盈，录得净利5.35亿美元；今年1-3月的第四季度净利按年倒退40.6%，按季则增9.2%，优于市场预期。
路透北京5月25日 - 人民币兑美元即期周四早盘突然跳涨逾200点，最高触及6.8690元，创两个月高点；中间价仅小幅调升，与汇价仍有较大差距。交易员表示，早盘人民币跳涨主因中资大行出手结汇推涨人民币汇价，半日成交大扩逾三成。