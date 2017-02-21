沪综指收创近三个月新高 企业盈利预期改善仍有续升空间

路透北京2月21日 - 中国股市沪综指周二续收升，并创近三个月新高。分析师指出，今天大盘高开高走，个股普涨；目前经济回暖令企业盈利预期改善，且近期投资者对货币政策收紧担忧有所缓解，市场整体处于上扬行情中，料后市大盘仍有续升空间。

沪综指.SSEC收报3,253.33点，涨13.37点或0.41%；此前收盘高点为去年12月1日的3,273.31点。今日上海A股成交2,331亿元人民币，上日为2,499亿元。

“因为整个市场整体回暖，前期下跌的或涨幅落后的板块一两天补涨一下完全正常。”国都证券分析师肖世俊称，年初至今创业板涨幅落后整体市场，短期有补涨需求。

创业板指数P收涨1.38%，走势强于大盘。

他指出，随着养老金入市、国企改革推进、收紧再融资等政策方向的明朗，价值投资正逐渐成为A股市场主流新格局，资金不断流入致权重蓝筹股走强。从短期趋势上看，蓝筹股正获得资金的青睐。

市场高度关注的中国基本养老金入市一事成行在即。据上海证券报周二报导，首批基本养老金权益类组合已先后启动开立账户程序，涉及权益价值和指数增强两大类组合，受托投资资金约100亿元。

沪深300指数.CSI300收报3,482.82点，涨0.33%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,459.2点，涨0.21%，成交15,502手。沪股通和深股通分别净买入6.12亿元和净买入8.51亿元。（完）