沪综指微收升续创近三个月新高 建材白酒等板块领涨

路透上海2月22日 - 中国股市沪综指周三小幅收升，续创近三个月新高。分析师指出，基于商品涨价和企业盈利改善预期，今日建材、白酒等板块走势仍较强，不过这些板块近期已累积不小涨幅，后续上涨空间已有限，市场观望情绪则依然浓厚，大盘料维持窄幅整理走势。

沪综指.SSEC收报3,261.22点，涨7.89点或0.24%；此前收盘高点为去年12月1日的3,273.31点。今日上海A股成交2,345亿元人民币，上日为2,331亿元。

“目前股指接近前期反弹高点(3,300点左右），上涨开始面临压力。”财富证券策略分析师李孔逸表示，此前涨价的板块，包括钢铁、建材、白酒等后续上涨空间并不高，在资金面并未改善的背景下，企业盈利改善推动的行情已经步入尾声。

他建议，近期投资者谨慎为主，可适当关注年报和季报超预期的个股。

山西汾酒(600809.SS)收升7.95%，福建水泥(600802.SS)、华新水泥(600801.SS)均收报涨停。

沪深300指数.CSI300收报3,489.76点，涨0.20%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,467点，涨0.21%，成交13,003手。沪股通和深股通分别净买入4.3亿元和净买入7.9亿元。（完）