沪综指收跌终止三连涨 短线冲高乏力料维持当前位置震荡

路透北京2月23日 - 中国股市沪综指周四收跌终止三连涨，自近三个月高点回落。分析师指出，今日大盘冲高乏力，午后调整幅度有所加大。目前板块轮动特征突出，但缺乏带动股指向上突破的热点板块，料大盘将维持目前位置震荡。

沪综指.SSEC收报3,251.38点，跌9.84点或0.30%；今日上海A股成交2,365亿元人民币，上日为2,345亿元。

“大盘在这个位置有些分化，大家在前期高点附近有一些恐高，加上之前“一带一路”主题有些退潮。”联讯证券分析师陈勇表示，指数连续上扬后已接近去年底高点，大盘有调整要求。

他认为，目前点位市场估值处于中枢水平，且市场对基建投资拉动经济的预期开始出现修正，对水泥等建材股的炒作告一段落，市场热点集中在小金属等品种的挖掘，虽可维持人气但难以带动市场整体向上突破。

同力水泥(000885.SZ)、渝开发(000514.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,473.32点，跌0.47%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,453.6点，跌0.28%，成交14,452手。沪股通和深股通分别净买入4.51亿元和10.92亿元。（完）