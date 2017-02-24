沪综指缩量微收升 3,300点附近压力较大短线料维持盘整

路透北京2月24日 - 中国股市沪综指周五缩量微收升。分析师指出，今日大盘低开后延续震荡整理，周期股跌幅居前，中小盘个股集中的通信、传媒等板块则涨幅靠前，尾盘并在军工股等带领下收复失地。因沪指3,300点附近前期套牢盘较多，大盘短线料维持盘整，中小盘股有望继续补涨。

沪综指.SSEC收报3,253.43点，微涨2.05点或0.06%；该指数全周累计上涨1.6%。今日上海A股成交2,135亿元人民币，上日为2,365亿元。

“周五中小盘股上涨具有明显的补涨性质。前期上涨以大盘股为主，不少中小盘股滞涨严重。在大盘进行调整状态之后，一些从权重股中撤出的资金介入中小盘股，推动中小盘股上涨。”国盛证券分析师刘旻表示。

他认为，前期以钢铁、煤炭、水泥为代表的周期性板块推动沪综指持续上涨，短期内市场集中了较多的浮盈筹码，今日权重股走弱，使大盘调整压力增大。另外，沪深两市成交量维持在4,500亿左右，短期难以快速放大，无法支持大盘继续大幅上涨。

上证金融地产指数收跌0.1%，地产股渝开发(000514.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,473.85点，涨0.02%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,453.0点，涨0.15%，成交12,742手。沪股通和深股通分别净买入3.63亿元和5.71亿元。（完）