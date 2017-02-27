沪综指缩量收跌 热点匮乏短线主动性卖压有所加大

路透北京2月27日 - 中国股市沪综指周一缩量收跌。分析师指出，今日大盘低开低走，成交继续萎缩，主动性卖压有所加大。近期市场量能未能有效放大，场内热点轮动后缺乏新热点，大盘短线有震荡调整压力，但并未打破相对平稳的中期上行趋势。

沪综指.SSEC收报3,228.66点，跌24.77点或0.76%；今日上海A股成交2,111亿元人民币，上日为2,135亿元。

“今天看明显的缩量，调整主要还是因为量跟不上。”首创证券分析师邵帅表示。

他认为，近期指数波动虽有所加大，但市场依然为存量资金主导，量能的制约致板块轮动后热点出现断档，令大盘上攻力度不足。同时家电，军工、食品、建材等板块今年涨幅较高，且都是先期领涨的品种，面临阶段性的获利盘压力。

中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。

雅百特(002323.SZ)、云意电气(300304.SZ)跌停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,446.22点，跌0.80%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,426.6点，跌0.70%，成交13,212手。沪股通和深股通分别净买入1.29亿元和3.9亿元。（完）