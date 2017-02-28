沪综指缩量小幅收升 “两会”临近场内观望氛围渐浓

路透北京2月28日 - 中国股市沪综指周二缩量小幅收升。分析师指出，今日物流板块、次新银行股和周期股表现强势；但短期热点轮动较快，市场缺乏持续明朗的炒作主线，且全国人大和政协“两会”临近观望氛围渐浓，料短期沪综指将在3,250点附近盘整为主。

沪综指.SSEC收报3,241.73点，涨13.07点或0.40%；该指数2月累计升2.61%，录得连两月上涨。今日上海A股成交1,858亿元人民币，较上日2,111亿元萎缩逾一成。

“本周五‘两会’即将召开，整个金融体系的调整，包括一些金融监管政策，大家还在等政策明朗。”国都证券分析师肖世俊表示。

全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会议将分别于本周五（3月3日）和周日（3月5日）在北京开幕。

他认为，此前大盘连续上扬一个多月后，近期以震荡盘整方式消化获利盘积聚力量，指数重新上攻需要新的变量和催化剂。目前大盘的估值水平已重回历史均值水平以上，前期滞涨的板块将有补涨机会。

今日圆通速递(600233.SS)、次新银行股无锡银行(600908.SS)、常熟银行(601128.SS)等均涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,452.81点，涨0.19%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,429.4点，涨0.09%，成交13,489手。沪股通和深股通分别净卖出0.54亿元和净买入3.39亿元。（完）