沪综指震荡收跌 “两会”临近市场情绪偏谨慎

路透北京3月2日 - 中国股市沪综指周四震荡收跌。分析师指出，今日大盘震荡下行，临近尾市加速下跌，盘中个股跌多涨少，此前累积涨幅较大的农林牧渔板块领跌，而大盘蓝筹金融板块则成为护盘主力，“两会”临近市场情绪偏谨慎，料期间大盘将以横盘整理为主。

沪综指.SSEC收报3,230.03点，跌16.90点或0.52%；今日上海A股成交2,228亿元人民币，上日为2,256亿元。

“今天钢铁、有色涨得比较好，还有家电、建材和食品饮料股，热点还是集中在周期股和价值股。”信达证券分析师谷永涛表示。

他认为，近期市场炒作主线仍围绕周期股进行，周期股行情料将持续一段时间并决定大盘未来方向。“两会”前市场对利好题材的预期炒作已近尾声，在利好政策正式出台前，大盘将通过横盘整理的方式等待消息面的进一步明朗。

全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会议将分别于本周五（3月3日）和周日（3月5日）在北京开幕。

白银有色(601212.SS)收报涨停，登海种业(002041.SZ)收跌3.46%。

沪深300指数.CSI300收报3,435.10点，跌0.67%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,418.0点，跌0.6%，成交14,706手。沪股通和深股通分别净卖出0.99亿元和净买入6.07亿元。（完）