沪综指连两日收跌 美联储升息预期令周期股受压

路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周五连两日收跌。分析师指出，美联储升息预期打压国际大宗商品价格，国内周期股普遍走弱；而深市创业板龙头股乐视网(300104.SZ)破位下跌，亦打击市场人气。大盘跳空低开后，一直低位徘徊，成交萎缩。

沪综指.SSEC收报3,218.31点，跌11.72点或0.36%；该指数本周累计下跌1.08%，结束此前连续三周涨势。今日上海A股成交1,925亿元人民币，上日为2,228亿元。

“关于周期股走势的分歧在加大，有些投资者认为行情已近尾声；而乐视网的下跌，对中小创的人气有不利影响。”东北证券策略分析师沈正阳指出。

美联储(FED)多名官员纷纷发表讲话为升息站台，使本月升息的隐含概率从本周初的仅30%蹿升至74%。而美元强势对以美元计价的大宗商品而言并不是好消息，从黄金到期铜等均受冲击。国内周期股普跌，中国石油(601857.SS)收市跌1.71%。

近期负面传闻不断的乐视网收低5.51%。此前有报导称乐视中止发行公司债，近日总价为6.4亿元的乐视网两笔大宗交易，或是该公司第二大股东鑫根在大笔抛售。

沈正阳并称，全国人大和政协“两会”马上将开幕，按惯例两会期间股市没有大的行情，以震荡走势为主；因此下周大盘仍将维持整理走势，并测试下档支撑位置。

全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会议将分别于今日和周日（3月5日）在北京开幕。

沪深300指数.CSI300收报3,427.86点，跌0.21%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,405点，跌0.46%，成交14,394手。沪股通和深股通分别净卖出2.9亿元和净买入5.4亿元。（完）