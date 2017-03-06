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中国财经 | 2017年 3月 6日 星期一 15:22 BJT

沪综指收市小涨 创业板受政策扶持预期支撑走强

路透上海3月6日 - 中国股市沪综指周一收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告中提出积极发展创业板，投资者憧憬创业板有政策扶持，且成长股前期调整较充分，因此创业板等中小市值股走势显强，但大盘整体仍维持窄幅盘整走势。

沪综指.SSEC收报3,233.87点，涨15.56点或0.48%，全日波幅不足20点；今日上海A股成交1,936亿元人民币，上日为1,925亿元。

“今天还是震荡盘整，创业板走势强一点，主要是国务院提出今年要积极发展创业板，毕竟国家经济转型需要更多高新技术企业，而且创业板前期也跌过了，今天算是板块轮动，反弹了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。

他并称，目前中小市值股的估值相对较高，因此未来能否继续上涨，还要看公司的成长性及估值合理性，创业板整体延续强势的概率不大。

十二届全国人大五次会议周日上午开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，今年要完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。 　

创业板指数R收升1.79%。

沪深300指数.CSI300收报3,446.48点，涨0.54%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,422点，涨0.51%，成交14,571手。沪股通和深股通分别净卖出2.4亿元和净买入6.8亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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