沪综指收市小涨 创业板受政策扶持预期支撑走强

中银香港称利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透上海3月6日 - 中国股市沪综指周一收市小涨。分析师指出，今年政府工作报告中提出积极发展创业板，投资者憧憬创业板有政策扶持，且成长股前期调整较充分，因此创业板等中小市值股走势显强，但大盘整体仍维持窄幅盘整走势。
沪综指.SSEC收报3,233.87点，涨15.56点或0.48%，全日波幅不足20点；今日上海A股成交1,936亿元人民币，上日为1,925亿元。
“今天还是震荡盘整，创业板走势强一点，主要是国务院提出今年要积极发展创业板，毕竟国家经济转型需要更多高新技术企业，而且创业板前期也跌过了，今天算是板块轮动，反弹了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏说。
他并称，目前中小市值股的估值相对较高，因此未来能否继续上涨，还要看公司的成长性及估值合理性，创业板整体延续强势的概率不大。
十二届全国人大五次会议周日上午开幕，国务院总理李克强在政府工作报告中指出，今年要完善主板市场基础性制度，积极发展创业板、新三板，规范发展区域性股权市场。
创业板指数R收升1.79%。
沪深300指数.CSI300收报3,446.48点，涨0.54%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,422点，涨0.51%，成交14,571手。沪股通和深股通分别净卖出2.4亿元和净买入6.8亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
路透香港5月24日 - 香港主要商业银行--中银香港周三宣布，成功利用区块链技术完成首宗本地贸易融资服务；新技术有助验证交易的真实性，减少融资所需时间，提升效率，并推动香港金融科技的发展。
路透北京5月24日 - 自去年10月完成股改后，中国东方资产管理公司引战工作正有序进行。该公司执行董事陈建雄周三称，当前第一轮非约束性报价已经完成，即将在6月展开第二轮正式报价；预计将于今年完成全部引战工作。
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。