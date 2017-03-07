沪综指连二日小幅收升 食品饮料板块领涨市场观望情绪仍浓

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师指出，今日股指在10日和20日均线之间波动，食品饮料板块领涨。由于美联储加息预期升温，市场观望情绪仍然浓厚，沪综指3,250点压力仍有待消化。
沪综指.SSEC收报3,242.41点，涨8.54点或0.26%，今日上海A股成交2,098亿元人民币，上日为1,936亿元。
“沪综指还是处于技术面整固过程中，今天整个领涨的是食品饮料、乳业还有白酒，其他的板块基本涨跌互现，波动都不大，看到市场有一定的观望和等待情绪。”首创证券分析师邵帅说。
他并称，今年两市量能始终未能有效突破5,000亿左右的高点，量能制约了整个市场向上的力度，同时缺乏有效的龙头板块，带领指数突破重要阻力位，因此市场必然出现反复震荡。
他认为，前期周期股上涨后劲不足开始调整，近两天中小盘股有一定跟进，但跟进板块缺乏补涨逻辑。近期美联储加息预期升温，海外市场出现一定波动，市场预期变化打破了此前A股平静的环境，对短期走势造成一定扰动，场内观望氛围有所加重。
安井食品(603345.SS)涨停报收，科迪乳业(002770.SZ)收涨8.25%。
沪深300指数.CSI300收报3,453.96点，涨0.22%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,432.6点，涨0.33%，成交11,863手。沪股通和深股通分别净卖出3.57亿元和净买入8.08亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。