沪综指连二日小幅收升 食品饮料板块领涨市场观望情绪仍浓

路透北京3月7日 - 中国股市沪综指周二小幅收升。分析师指出，今日股指在10日和20日均线之间波动，食品饮料板块领涨。由于美联储加息预期升温，市场观望情绪仍然浓厚，沪综指3,250点压力仍有待消化。

沪综指.SSEC收报3,242.41点，涨8.54点或0.26%，今日上海A股成交2,098亿元人民币，上日为1,936亿元。

“沪综指还是处于技术面整固过程中，今天整个领涨的是食品饮料、乳业还有白酒，其他的板块基本涨跌互现，波动都不大，看到市场有一定的观望和等待情绪。”首创证券分析师邵帅说。

他并称，今年两市量能始终未能有效突破5,000亿左右的高点，量能制约了整个市场向上的力度，同时缺乏有效的龙头板块，带领指数突破重要阻力位，因此市场必然出现反复震荡。

他认为，前期周期股上涨后劲不足开始调整，近两天中小盘股有一定跟进，但跟进板块缺乏补涨逻辑。近期美联储加息预期升温，海外市场出现一定波动，市场预期变化打破了此前A股平静的环境，对短期走势造成一定扰动，场内观望氛围有所加重。

安井食品(603345.SS)涨停报收，科迪乳业(002770.SZ)收涨8.25%。

沪深300指数.CSI300收报3,453.96点，涨0.22%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,432.6点，涨0.33%，成交11,863手。沪股通和深股通分别净卖出3.57亿元和净买入8.08亿元。（完）