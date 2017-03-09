沪综指收跌至近三周新低 受外盘影响能源煤炭股领跌

中国研究金融期货引入境外投资者 推进商行参与国债期货--证监会
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
路透北京3月9日 - 中国股市沪综指周四收跌至近三周新低。分析师指出，受隔夜国际油价大幅跳水影响，今早A股市场上能源、煤炭、有色等大宗商品股票普遍低开，并跌幅居前，所幸部分中小市值股走势显强，挽回一些市场人气，大盘在30日均线（3,205点）处受支撑。
沪综指.SSEC收报3,216.75点，跌23.91点或0.74%，此前收盘低点为2月17日的3,202.08点。今日上海A股成交1,990亿元人民币，上日为1,980亿元。
“沪指低开低走，主要是大宗商品尤其是石油价格大跌影响。”财富证券策略分析师李孔逸表示。
纽约油价周三急挫5%至今年以来的最低水平，因美国原油库存急升至纪录新高，引发了对即便石油输出国组织(OPEC)努力用减产来提振价格，但全球供应过剩局面将持续的担忧。
李孔逸说，虽然在政策面利好刺激下，中小板和创业板股票经过此前长时间调整，短期内走势可能强于大盘，但持续性值得怀疑。随着美元加息日和两会结束时间的临近，市场已经进入反弹的末端，建议关注低估值、业绩稳定的蓝筹股，仓位上以谨慎为主。
在美联储主席叶伦等官员近日语出惊人之后，交易员预测的美国加息机率提高至80%，美联储下周会议宣布加息已成大概率事件。
中国石化A股(600028.SS)收跌0.88%，盘中一度下跌3%，阳泉煤业(600348.SS)收跌3.66%。
沪深300指数.CSI300收报3,426.94点，跌0.63%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,403.8点，跌0.72%，成交15,795手。沪股通和深股通分别净卖出20.7亿元和净买入2.8亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 曾祥进)
路透上海5月25日 - 中国证监会副主席方星海周四表示，已确定原油、铁矿石作为特定品种试点引入境外投资者，并积极研究完善有关税收政策，以实现境外投资者参与境内交易、交割税收政策的明确化、常态化，同时在积极研究金融期货引入境外投资者的方案，为经济和金融市场对外开放提供良好的管理风险场所。
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