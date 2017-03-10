沪综指收跌至三周新低 看空气氛渐浓市场反抽力度偏弱

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月10日 - 中国股市沪综指周五收跌至三周新低。分析师指出，今日市场看空气氛渐浓，大盘反弹乏力，市场热点散乱，成交量明显萎缩。短期沪综指将寻求在3,200点附近构筑平台，通过震荡消化前期上涨，以时间换空间的概率较大。
沪综指.SSEC收报3,212.76点，跌3.99点或0.12%，此前收盘低点为2月17日的3,202.08点，该指数全周累计下跌0.17%。今日上海A股成交1,735亿元人民币，上日为1,990亿元。
“投资者对“两会”行情结束存在较强预期，看空市场的气氛渐浓。在这种情况下，暂以离场观望为主，并未贸然抢反弹，市场反抽力度较弱。”国盛证券策略分析师刘旻表示。
他指出，沪综指在3,250点至3,300点区域内存在较大阻力，多数资金对上攻缺乏信心，在成交量始终无法有效放大的背景下，短期调整并未到位，大盘仍有下调空间，故资金不急于入场抢反弹。
他并认为，“两会”过后，各项利好政策会逐步推出具体实施方案，这些利好政策也会给大盘带来炒作机会，压缩市场向下调整的空间。因此市场出现急跌的概率较小，调整空间也相对有限。
健盛集团(603558.SS)跌停报收，威星智能(002849.SZ)收跌7.93%。
沪深300指数.CSI300收报3,427.89点，涨0.03%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,406.6点，涨0.08%，成交12,514手。沪股通和深股通分别净卖出16.05亿元和净买入8.81亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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