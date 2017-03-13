沪综指收升创三周最大单日涨幅 中小盘股带领大盘探底回升

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月13日 - 中国股市沪综指周一收升，创三周最大单日涨幅。分析师指出，今天早间股指开盘后快速回落，而后在中小盘股的带领下，探底回升震荡走高。本周“两会”将结束，美联储亦将公布议息决定，多因素交织令后半周行情面临一定变数。
沪综指.SSEC收报3,237.02点，涨24.26点或0.76%，此前最大单日涨幅为2月20日的1.18%；今日上海A股成交2,067亿元人民币，较上日1,735亿元增近二成。
“最近市场不具备持续下跌的条件，今天早盘下跌后，短线调整比较充分了，所以又诱发了反弹。”方正证券策略分析师陈敏说。
他指出，近期经济运行平稳，流动性供求相对平衡，且历史数据显示，“两会”期间市场大幅下挫的概率偏小。
美国劳工部上周五称，上月新增非农就业岗位23.5万个，建筑业就业岗位录得近10年来最大增幅。美国雇主2月大幅增加就业岗位，增幅超过预期，且薪资升高，可能为美国联邦储备委员会(FED/美联储)本周升息大开绿灯。
创业板指数P收报1.07%，光库科技(300620.SZ)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,458.10点，涨0.88%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,452.8点，涨1.28%，成交16,304手。沪股通和深股通分别净卖出0.72亿元和净买入9.45亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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