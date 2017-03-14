沪综指微收升 受消费数据明显回落影响相关板块走势疲弱

路透北京3月14日 - 中国股市沪综指周二微收升。分析师指出，今天大盘窄幅震荡，受1-2月消费增速明显回落影响，和消费直接相关的板块走势疲弱，成交量再度出现萎缩。美联储议息会议临近，市场观望氛围加重，料后市大盘将维持横盘整理状态。

沪综指.SSEC收报3,239.33点，涨2.31点或0.07%，今日上海A股成交1,913亿元人民币，上日2,067亿元。

“下跌的板块中，像食品饮料、商贸零售、餐饮旅游这些和消费直接相关的板块，可能是受到消费1-2月份回落的影响，对今天的盘面还是形成了一定拖累。”首创证券策略分析师邵帅说。

他指出，昨天市场经过连续两周的温和调整后反弹，由于美联储议息会议决议临近，市场情绪面受到一定影响，投资者需要等待结果明朗后，观望情绪才会真正的消退。

周二中国国家统计局公布的1-2月工业增加值和投资双双超预期回升，而此前发布的外贸数据亦回暖，均预示着中国经济开局平稳。不过，居民收入增幅的放缓以及此前楼市火爆对消费的抑制作用，使得1-2月消费明显回落，作为另一拉动经济主力，消费则让开局偏暖的中国经济增添不确定因素。

自金融危机以来一直苦苦提振通胀、且目前为止加息次数一直少于自身及市场预期的美国联邦储备委员会(美联储/FED)，可能马上要加快升息速度了。外界几乎一致认为，美联储将在周三宣布加息。随着通胀显露出加速迹象，美联储政策制定者可能暗示今年加息次数或多于他们此前预测的三次。

海信电器(600060.SS)收跌5.43%，华孚色纺(002042.SZ)收跌5.65%。

沪深300指数.CSI300收报3,456.69点，跌0.04%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,446点，跌0.09%，成交11,545手。沪股通和深股通分别净卖出8.38亿元和净卖出0.49亿元。（完）