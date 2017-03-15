沪综指连三日收升 美联储加息前观望氛围浓厚

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月15日 - 中国股市沪综指周三连三日收升。分析师指出，今天大盘低开后窄幅震荡，热点持续性不足，大宗商品期货价格大涨，带动钢铁、煤炭、有色等板块走势强劲，但中小盘股补涨动力不足，对指数有所拖累，料美联储加息预期落地后，市场或寻求方向性突破。
沪综指.SSEC收报3,241.76点，微涨2.43点或0.08%，今日上海A股成交1,855亿元人民币，上日1,913亿元。
“美联储加息前，大盘波动性比较小，观望成分比较多。”开源证券分析师田渭东说。
他指出，近期资金注意力重回绩优股，部分估值水平偏低、现金流较好的低估值品种走势偏强，如白酒板块股价最近连创新高。同时环保、稀有金属等板块受政策预期带动亦有所表现。但多数基本面较好的板块目前处于缩量观望状态，前两天微涨的板块今日列跌幅前列。
美国联邦储备委员会(FED/美联储)周三料将进行三个月来第二度升息，一方面是受强劲的月度就业增长数据激励，一方面则是相信通胀终于朝向其目标迈进。
白银有色(601212.SS)、华新水泥(600801.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,463.64点，涨0.20%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,451.4点，涨0.20%，成交13,454手。沪股通和深股通分别净卖出2.86亿元和净买入7.57亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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