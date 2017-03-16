沪综指放量收升至三个半月新高 美加息符合预期大盘向上突破

路透北京3月16日 - 中国股市沪综指周四放量收升至三个半月新高，连四日上涨。分析师指出，隔夜美联储宣布加息符合预期，且决议未释放更多强硬信息，市场担忧解除。今天股指高开高走，个股普涨，大盘选择向上突破，料后市仍有上扬空间。

沪综指.SSEC收报3,268.94点，涨27.18点或0.84%，此前收盘高点为2016年12月1日3,273.31点；今日上海A股成交2,442亿元人民币，较上日1,855亿元大增逾三成。

“美联储加息利空出尽，对于市场来说，是一个选择方向的好时机。”联讯证券分析师陈勇说。

他指出，美联储加息决议符合预期，但对加息节奏和缩表等问题透露出“鸽派”的声音，市场对美联储政策收紧的担忧有所缓解，目前中美经济均出现复苏迹象且有延续势头，这将带动上市公司盈利显著回升，对市场整体估值水平提供了较有利的支撑，估值水平仍具有向上修复的空间。

他并指出，短期市场缺乏表现突出的板块，表明资金做多意愿不是很强，但预计风险也不大，大盘处于均衡震荡攀升过程中，估计走势可能较为平稳。同时今日券商股走势较强，可能跟其2月份盈利环比回升有关，加之估值水平较低，大盘在向上突破时，容易受到资金青睐起到关键作用。

美元在周四亚洲交易时段整理跌势，主权国家债券则录得九个月来最大涨幅，因为美国联邦储备委员会(美联储/FED)虽然一如预期地升息，但暗示不会加快紧缩政策的步伐。

华安证券(600909.SS)，中原证券(601375.SS)、中国银河(601881.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,481.51点，涨0.52%；沪深300指数期货主力3月合约收盘报3,481.4点，涨0.87%，成交11,259手。沪股通和深股通分别净买入12.95亿元和净买入6.23亿元。（完）