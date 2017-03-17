沪综指收创逾三个月最大单日跌幅 资金面偏紧权重股承压

深圳控股逾54亿元人民币出售四间公司权益予恒大集团
路透香港5月25日 - 中国房地产商--深圳控股周四宣布，以逾54亿元人民币的代价出售旗下四间公司权益予恒大集团，预计将录得税后净收益29.12亿港元。
路透北京3月17日 - 中国股市沪综指周五收创逾三个月最大单日跌幅，终止此前连四日涨势。分析师指出，今日市场资金面偏紧，权重股承压拖累指数，大盘午后加速下跌，银行板块领跌。目前沪综指处于相对高位，市场存在一定套现压力。此外，昨日大盘技术性向上突破后亦有回踩确认要求。
沪综指.SSEC收报3,237.45点，跌31.49点或0.96%，该指数本周累计上涨0.77%；此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%；今日上海A股成交2,619亿元人民币，上日2,442亿元。
“商业银行为满足监管要求需要更多的资金，这样的话对股市来讲，资金套现的压力非常大。”西南证券首席策略分析师张刚认为。
他指出，美联储升息已成事实，因此中长期资金还从陆续从非美国家流出，对非美市场形成压力。国内近期央行开始逐步收紧流动性，造成银行间市场资金价格上升，且今年季末要把表外理财业务纳入监管范围，临近季末，商业银行对资金需求的加大，对股市造成较大的套现压力，资金有从股市流出的迹象。
受光大银行可转债申购影响，中国银行间市场资金面收紧，其中隔夜品种利率明显上行。交易员称，短期内市场资金面仍面临例行缴税，特别是季末MPA考核的扰动，或导致流动性结构性短缺；但昨日央行开展MLF（中期借贷便利）操作提振跨月资金预期，季末时点料平稳度过。
上证金融地产行业指数收跌1.14%，江阴银行(002807.SZ)收跌9.23%。
沪深300指数.CSI300收报3,445.81点，跌1.03%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,407.2点，跌1.34%，成交16,559手。沪股通和深股通分别净买入10.96亿元和净买入2.44亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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