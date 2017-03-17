沪综指收创逾三个月最大单日跌幅 资金面偏紧权重股承压

沪综指.SSEC收报3,237.45点，跌31.49点或0.96%，该指数本周累计上涨0.77%；此前最大单日跌幅为2016年12月12日的2.47%；今日上海A股成交2,619亿元人民币，上日2,442亿元。

他指出，美联储升息已成事实，因此中长期资金还从陆续从非美国家流出，对非美市场形成压力。国内近期央行开始逐步收紧流动性，造成银行间市场资金价格上升，且今年季末要把表外理财业务纳入监管范围，临近季末，商业银行对资金需求的加大，对股市造成较大的套现压力，资金有从股市流出的迹象。