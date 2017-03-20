沪综指先抑后扬缩量收升 煤炭股领涨力保大盘收红

路透北京3月20日 - 中国股市沪综指周一缩量收升。分析师指出，继上周五大跌后，今天指数先抑后扬，量能明显萎缩，房地产板块受政策调控影响领跌，对指数造成拖累。不过以煤炭为代表的资源股集体走强，力保指数收红。目前大盘向上有效突破仍面临技术性阻力，资金追高意愿不强，料后市调整时间将拉长。

沪综指.SSEC收报3,250.81点，涨13.36点或0.41%；今日上海A股成交2,138亿元人民币，上日2,619亿元。

“今日煤炭板块走势强劲，最近煤炭期货价格再次反弹，大宗商品联动对股价还是有一个推动的效应。”首创证券策略分析师邵帅说。

中国最大煤炭生产商--神华能源(1088.HK)(601088.SS)H股周一早盘曾大涨两成，并创逾21个月高位，因此前宣布派发特别股息并预计今年首季净利增幅五成或以上，受煤炭价格回升等因素影响，预计2017年1-3月净利同比增幅可能达到或超过50%，并带动中国神华(601088.SS)早盘迅速涨停。

他指出，资源类板块本轮调整比较充分，从上周后半段市场表现看，有色金属股已经出现了日线级别的异动和护盘动作，是资源类品种率先调整到位的表现。但目前受制于资金量不足，今日高开较多后继有些乏力。但从市场板块轮动来看，资源股作为权重股托底大盘，使指数整体的稳定性能够得以保持。

他并称，上周五以北京为代表的多个城市出台了更严格的调控政策，使得房地产板块受到了很明显的拖累，也是拖累指数的一个重要的因素。

近期中国又一批城市升级限购限贷措施，遏制房价过快上涨势头。广州、石家庄、长沙和郑州近日接连出台升级版房地产限购限贷措施，不同程度地提高购买普通商品房最低首付款比例，收紧购房资格，暂停发放第三套及以上住房的商业贷款，并禁止对购房首付款发放贷款或变相发放贷款。

瑞银证券中国首席策略分析师高挺最新报告认为，“因城施策”是否既能推动三、四线城市进一步去库存，也能抑制一、二线城市房价，并不确定。房地产市场的反弹能否持续，主要取决于未来房贷政策，尚有待观察。中期来看，房地产走势仍然面临不确定性，或给下半年经济增长带来下行风险。

上证地产类指数收跌0.29%，中房地产(000736.SZ)收跌3.05%。

沪深300指数.CSI300收报3,449.61点，涨0.11%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,417.6点，跌0.12%，成交13,051手。沪股通和深股通分别净买入15.18亿元和净买入2.59亿元。（完）