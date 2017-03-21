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中国财经 | 2017年 3月 21日 星期二 15:34 BJT

沪综指连两日小幅收升盘局未改 白酒及家电股走势坚挺

路透北京3月21日 - 中国股市沪综指周二连两日小幅收升。分析师指出，因近阶段资金面不容乐观，股指全日维持窄幅震荡走势，虽然白酒及家电等板块走势坚挺，但钢铁、有色板块受大宗商品疲弱走势拖累跌幅居前，令大盘上下两难。

沪综指.SSEC收报3,261.61点，涨10.8点或0.33%；今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日2,138亿元。

“我们仍然认为市场已经进入反弹的尾声，”财富证券策略分析师李孔逸表示，市场的反弹力度在全国两会之后明显减弱，而资金面受季末MPA（宏观审慎评估）考核影响也不容乐观，在当前位置继续往上的空间将非常有限。

贵州茅台(600519.SS)收报394.01元，涨1.97%，盘中创下历史新高396.5元。

沪深300指数.CSI300收报3,466.35点，涨0.49%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,435点，涨0.58%，成交14,060手。沪股通和深股通分别净买入8.5亿元和净买入1.5亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 张喜良)

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