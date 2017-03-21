沪综指连两日小幅收升盘局未改 白酒及家电股走势坚挺

人民币窄幅整理微收跌 穆迪调降中国评级影响有限
路透上海/北京5月24日 - 人民币兑美元即期周三窄幅整理微收跌，中间价则大幅调降。交易员表示，穆迪调降中国主权评级的冲击有限，影响市场的主要因素仍是客盘、以及监管层的态度，目前看客盘购汇仍较多，而大行适度提供美元流动性，因此短期区间窄幅整理走势料难改。
路透北京3月21日 - 中国股市沪综指周二连两日小幅收升。分析师指出，因近阶段资金面不容乐观，股指全日维持窄幅震荡走势，虽然白酒及家电等板块走势坚挺，但钢铁、有色板块受大宗商品疲弱走势拖累跌幅居前，令大盘上下两难。
沪综指.SSEC收报3,261.61点，涨10.8点或0.33%；今日上海A股成交2,189亿元人民币，上日2,138亿元。
“我们仍然认为市场已经进入反弹的尾声，”财富证券策略分析师李孔逸表示，市场的反弹力度在全国两会之后明显减弱，而资金面受季末MPA（宏观审慎评估）考核影响也不容乐观，在当前位置继续往上的空间将非常有限。
贵州茅台(600519.SS)收报394.01元，涨1.97%，盘中创下历史新高396.5元。
沪深300指数.CSI300收报3,466.35点，涨0.49%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,435点，涨0.58%，成交14,060手。沪股通和深股通分别净买入8.5亿元和净买入1.5亿元。（完）
(发稿 林琦; 审校 张喜良)
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路透香港5月24日 - 香港证监会周三称，正在调查大量个案，当中涉及对于上市公司高级管理层的严重指控及有关人士的失职行为。