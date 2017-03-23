沪综指小幅收升 B股盘中跳水拖累股指大幅震荡

路透北京3月23日 - 中国股市沪综指周四小幅收升。分析师指出，今日午后受B股跳水拖累大盘一度快速下行，尾盘在权重板块的拉升下，指数逐渐收复失地并翻红。由于季末资金面持续紧张，海外市场走弱避险情绪传导至A股，加之前期部分强势品种获利盘较大，多因素施压股指大幅震荡。

沪综指.SSEC收报3,248.55点，涨3.33点或0.10%,盘中一度跌至3,221.93点；今日上海A股成交2,574亿元人民币，上日2,443亿元；上证B股.SSEB收跌1.75%，盘中最多下跌近4%。

“大盘破位后的技术性反抽没有力量，获利盘又比较大，两股力量作用在一起了。”新时代证券分析师孙卫党称，今日场内技术性破位的股票有所增加，资金外流迹象较明显。

他并表示，进入4月份，年报和季报披露进入末期，年报行情或将步入尾声。前期医药、白酒等消费类股票涨幅可观，获利盘较大，短线有调整压力。目前A股市场走出独立行情的可能性不大，美股下跌或将通过港股传导至A股。

今日B股跳水一度拖累A股快速下行，分析师表示，如果MSCI6月份决定A股纳入MSCI中国指数，将造成该指数中的B股和H股权重下降，引发市场抛盘。

据MSCI最新文件显示，将缩小中国A股纳入全球指数的方案，将股票数量从448支减少到169支，同时建议只纳入可通过沪港通和深港通买卖的大盘股。该计划将A股在MSCI中国指数中的建议权重从3.7%降至1.7%，在MSCI新兴市场指数中的权重从1%降至0.5%。

上证银行股指数收涨0.47%，工商银行(601398.SS)收涨0.21%

沪深300指数.CSI300收报3,461.98点，涨0.35%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,433.8点，涨0.40%，成交17,346手。沪股通和深股通分别净买入8.23亿元和净买入9.8亿元。（完）