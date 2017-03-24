沪综指收升至近四个月新高 “一带一路”板块涨幅居前

沪综指早盘下跌逾1% 穆迪调降中国评级令市场不安
路透上海5月24日 - 中国股市沪综指周三早盘下跌逾1%。分析师指出，昨日大盘依赖保险等权重股支撑未出现大跌，不过今早穆迪调降中国评级消息一出，市场信心颇受打击，看空气氛更加浓厚，保险股等板块的回调令大盘下跌加快。
路透北京3月24日 - 中国股市沪综指周五收升至近四个月新高。分析师指出，今日早盘股指持续震荡整理，午后在“中字头”板块的拉抬下，出现一波快速上扬，成交量有所放大，后市沪综指在3,300点附近还将面临较大阻力，料短期大盘仍维持震荡上扬走势。
沪综指.SSEC收报3,269.45点，涨20.90点或0.64%，此前收盘高点为2016年12月1日3,273.31点，该指数全周累计上升0.99%；今日上海A股成交2,668亿元人民币，上日2,574亿元。
“从板块上看，“一带一路”板块继续有较好表现，相关基建、建材受益板块表现强势。”国盛证券分析师刘旻称。
他并表示，由于投资者乐观情绪增加，使市场在急跌时易吸引到短期抄底资金入市，封杀下跌空间，同时今年以来多数权重股涨幅较少，近期不具备深跌的条件。但短期市场热点相对散乱，致大盘不断出现震荡反复。
他认为，“一带一路”板块近期走强主要是由于具有政策面支持，并契合了市场的期望而受到资金追捧，有望成为新的市场主流热点。
青松建化(600425.SS)、晋亿实业(601002.SS)涨停报收。
沪深300指数.CSI300收报3,489.60点，涨0.80%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,483.4点，涨1.57%，成交17,054手。沪股通和深股通分别净买入11.31亿元和净买入6.92亿元。（完）
(发稿 张晓翀；审校 曾祥进)
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路透上海5月24日 - 国际评级机构穆迪下调中国长期本币和外币发行人评级，从Aa3下调至A1，并将评级展望从负面调整为稳定。此次评级下调反映了穆迪预计未来几年中国的财政实力会受到一定程度的损害，经济体系整体债务将随着潜在增长的放缓而继续上升。
路透上海5月24日 - 国际物业顾问--高力国际周二稍晚发布报告，2017年一季度中国房地产投资市场交易量同比下降逾两成，但是鉴于中国经济继续成长，投资需求稳定，估计短期内国内的投资市场将会反弹，全年前景向好。