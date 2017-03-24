沪综指收升至近四个月新高 “一带一路”板块涨幅居前

路透北京3月24日 - 中国股市沪综指周五收升至近四个月新高。分析师指出，今日早盘股指持续震荡整理，午后在“中字头”板块的拉抬下，出现一波快速上扬，成交量有所放大，后市沪综指在3,300点附近还将面临较大阻力，料短期大盘仍维持震荡上扬走势。

沪综指.SSEC收报3,269.45点，涨20.90点或0.64%，此前收盘高点为2016年12月1日3,273.31点，该指数全周累计上升0.99%；今日上海A股成交2,668亿元人民币，上日2,574亿元。

“从板块上看，“一带一路”板块继续有较好表现，相关基建、建材受益板块表现强势。”国盛证券分析师刘旻称。

他并表示，由于投资者乐观情绪增加，使市场在急跌时易吸引到短期抄底资金入市，封杀下跌空间，同时今年以来多数权重股涨幅较少，近期不具备深跌的条件。但短期市场热点相对散乱，致大盘不断出现震荡反复。

他认为，“一带一路”板块近期走强主要是由于具有政策面支持，并契合了市场的期望而受到资金追捧，有望成为新的市场主流热点。

青松建化(600425.SS)、晋亿实业(601002.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,489.60点，涨0.80%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,483.4点，涨1.57%，成交17,054手。沪股通和深股通分别净买入11.31亿元和净买入6.92亿元。（完）