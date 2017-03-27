沪综指收盘小跌 央行行长警示令市场人气再归谨慎

路透北京3月27日 - 中国股市沪综指周一收市小跌。分析师指出，虽然上周五大盘创出近四个月收盘新高，但中国央行行长周小川在周末警示全球量化宽松周期已近结束的言论，令市场人气重归谨慎，股指冲高乏力，全日维持窄幅整理。

沪综指.SSEC收报3,266.96点，跌2.49点或0.08%，上周五创下自2016年12月1日（3,273.31点）以来的收盘新高。今日上海A股成交2,489亿元人民币，上日2,668亿元。

“周小川的讲话，让大家谨慎一点，再加上最近资金价格确实在往上走，大家又开始纠结了。”申万宏源研究所市场研究部联席总监钱启敏表示，虽然大盘今天没有应声下跌，但至少是上周五好不容易鼓起的做多人气又被消耗掉了。

他说，现在大多投资者仍持大盘跌不动的观点，这是目前对大盘而言，最为有利的因素，估计短期股指还会震荡整理，“最近一段时间大盘就象玩太极推手，谁不知道虚实，没有明确的信号。”

中国人民银行行长周小川周日称，应该对再通胀保持充分警惕。而证券时报昨日报导援引他在出席博鳌亚洲论坛2017年年会时称，货币政策在经过多年的量化宽松之后，目前全球已经到达了这次周期的尾部，这意味着货币政策将不再是宽松的政策。

上周五领涨的一带一路概念股今日走势分化，新疆城建(600545.SS)收跌2.9%。

沪深300指数.CSI300收报3,478.04点，跌0.33%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,461点，跌0.46%，成交14,595手。沪股通和深股通分别净卖出1.1亿元和净买入4.9亿元。（完）