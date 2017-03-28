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中国财经 | 2017年 3月 28日 星期二 15:14 BJT

沪综指连二日收跌 热点板块轮动过快令投资者无所适从

路透上海3月28日 - 中国股市沪综指周二连续第二日收跌。分析师指出，昨日大盘冲高乏力，市场人气趋于谨慎，而且热门板块轮动过快，令投资者无所适从，大盘今日继续窄幅整理，交投进一步萎缩。

沪综指.SSEC收报3,252.95点，跌14.01点或0.43%，全日波幅仅19点。今日上海A股成交2,033亿元人民币，较上日的2,489亿元减近两成。

“有国家队在，大盘涨也涨不动，跌也跌不动，近期也没有什么因素来催化大盘发生变化。”东北证券策略分析师沈正阳指出。

昨日有较强表现的港口股今日普遍出现回调，珠海港(000507.SZ)收跌3.41%。

沪深300指数.CSI300收报3,469.81点，跌0.24%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,458点，跌0.2%，成交13,020手。沪股通和深股通分别净买入6.5亿元和净买入2.9亿元。（完）

(发稿 林琦; 审校 曾祥进)

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