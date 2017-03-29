沪综指连三日收跌 多因素推动港口海运板块走势强劲

路透北京3月29日 - 中国股市沪综指周三连三日收跌。分析师指出，今日早盘大盘继续走弱，沪综指盘中跌破30日均线后，出现企稳拉升，港口海运板块在多因素推动下走势强劲。不过沪综指面对3,300点的技术阻力区，上攻动力仍显不足，季末流动性紧张也对短期资金面形成制约。

沪综指.SSEC收报3,241.31点，跌11.64点或0.36%，今日上海A股成交2,451亿元人民币，上日为2,033亿元。

“市场整体的运行还是有压力，显示出上攻动力的不足，有调整的需求。”首创证券分析师邵帅指出，从3月初以来大盘屡次跌破30日均线，随后都出现权重板块托底指数，显示出市场整体走势较为稳健，调整压力多通过盘中波动的形式进行消化。

他表示，今日多重因素共同带动港口海运板块走强，近期波罗的海乾散货运价指数(BDI)上涨至2014年底以来新高，对该板块有很大提振；同时今日新股广州港(601228.SS)上市，对该板块形成一定推动。另外，港口业本身属于“一带一路”的题材范围，“一带一路”概念股最近持续受到资金的追捧。

近日波罗的海乾散货运价指数(BDI)上涨至2014年底以来新高，较年内最低点累计上涨94.60%。BDI指数是航运业极具代表性的指数，一定程度反应了整个航运行业的趋势。

今日上市新股广州港(601228.SS)收涨44.1%，营口港(600317.SS)、大连港(601880.SS)涨停报收。

沪深300指数.CSI300收报3,465.19点，跌0.13%；沪深300指数期货主力4月合约收盘报3,456.6点，跌0.05%，成交15,005手。沪股通和深股通分别净买入2.22亿元和净买入1.08亿元。（完）