沪综指收跌近1% 季末流动性紧张担忧加剧大盘走势疲弱

路透北京3月30日 - 中国股市沪综指周四放量收跌近1%，连四日收跌。分析师指出，市场对季末流动性紧张的担忧加剧，今日大盘继续疲弱个股普跌，但主题投资概念股仍表现活跃。料短线指数在目前区域企稳后，会吸引部分抄底资金入场，清明节后资金将逐渐回流股市。

沪综指.SSEC收报3,210.24点，跌31.07点或0.96%，今日上海A股成交2,653亿元人民币，上日为2,451亿元。

“下跌原因主要因为季度末MPA考核，导致资金紧张的情况在本周愈演愈烈。”联讯证券分析师陈勇指出，银行间流动性偏紧是短期影响市场的主要因素，不过数据显示近期股市开户数和保证金都有所增加，料季末时点过后资金紧张局面将缓解。

他表示，市场在当前点位虽有一定恐慌，但指数向下空间有限。短期资金紧张只对大盘造成临时性冲击，今年1-2月份企业盈利出现回升将从长期对市场形成支撑。此前沪综指数次下探到3,200点后回升，说明在这一区域下方的支撑较强。